Andrea Nicole replica alla continua accusa di Gianni Sperti verso Ciprian, secondo l’opinionista il corteggiatore finge con la tronista e lei non ne può più.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, si assiste al bacio tra Ciprian e Andrea Nicole che ha fatto piacere ai telespettatori. L’unico a non essere convinto dell’esterna tra i due è Gianni Sperti che continua a pensare che il ragazzo finga con Andrea Nicole. All’ennesimo attacco però, la tronista replica a Gianni stufa delle continue polemiche sul suo percorso.

Andrea Nicole dura contro Gianni Sperti: “Questo accanimento sul mio percorso lo trovo pretestuoso”

Dopo aver assistito all’esterna tra Andrea Nicole e Ciprian che è terminato con un bacio a telecamere spente, al centro studio i due ragazzi dimostrano tutto il loro imbarazzo e la loro gioia di quanto accaduto. Tutti sembrano concordare sul fatto che i due siano molto belli insieme ma non per Gianni Sperti. L’opinionista insiste sul fatto che il bacio che Ciprian dà a Nicole è stato il frutto di una frase detta da Armando: “Sembra che nessuno voglia baciare Nicole”. A queste supposizioni di Sperti, la tronista risponde visibilmente infastidita: “Non voglio fare la vittima, però continuare a parlare di fiducia e mettere in dubbio i miei corteggiatori, solo per il mio percorso, lo trovo pretestuoso nei miei confronti. Se bisogna avere dubbi deve essere per tutti, non solo per me.” A questo punto l’opinionista ribatte: “Non voglio dire che finge perchè sei tu. Penso solo che Ciprian sia molto interessato allo spettacolo.” Andrea Nicole ha fatto bene a rispondere a Gianni? Intanto lei continua la sua conoscenza con Ciprian.