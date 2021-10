Il noto cantautore canadese, Shawn Mendes, è in vacanza a Capri con la sua famiglia e si mostra in alcuni scatti con la mamma e la sorella e il bellissimo mare campano.

Con una foto su Instagram l’idolo delle adolescenti, Shawn Mendes, ha fatto sapere che sta trascorrendo le sue vacanze in Italia. Il cantante canadese si sta godendo il mare della Campania e le fan stanno letteralmente impazzendo per poter incontrare il loro beniamino.

Shawn Mendes il cantautore canadese si gode il mare campano

Shaw Mendes è attualmente in vacanza in Italia, in particolare a Capri e lungo la Costiera Amalfitana con la sua famiglia. Il cantautore canadese si mostra in alcuni scatti con la mamma e la sorella e mostra il bellissimo mare campano. Inoltre, il cantante mostra anche una albergo bellissimo che affaccia su una panoramica mozzafiato. Molti vip hanno trascorso le loro vacanze in Italia quest’anno, da Elton John a tantissimi vip e star internazionali e Shawn non fa eccezione. Le fan italiane stanno già pensando di raggiungere il loto beniamino? Intanto nel post, il cantante fa una lista dettagliata di quello che farà in queste vacanze italiane. Ecco il post: