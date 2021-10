Da Selvaggia Lucarelli a Laura Chiatti, i Vip si schierano con Ambra (e con la figlia Jolanda) contro la cattiveria gratuita di un tapiro che non ha senso

Un servizio che ha messo d’accordo tutti, però alla rovescia. Non è piaciuta la scelta di Striscia la Notizia di consegnare il famoso Tapiro ad Ambra Angiolini. Che non è stata scelta né perché una sua fiction ha fatto flop né per motivi simili, quelli che solitamente portano il programma di Ricci a consegnare quel premio. No, solo per la storia (finita) con Max Allegri. La levata di scudi, giustissima, è stata puntuale e ha coinvolto tanti personaggi del mondo dello spettacolo e non. Da Selvaggia Lucarelli a Laura Chiatti, da Francesca Barra a Ilary Blasi: tutti hanno manifestato il proprio dissenso e soprattutto la propria solidarietà nei confronti di Ambra. La prima, è giusto dirlo, era stata sua figlia Jolanda Renga, che aveva puntato il dito contro Striscia e anche contro Allegri. “Ha tradito”, si legge nello sfogo Instagram.

Tapiro ad Ambra, Francesca Barra attacca

“Questo è il Paese che non va dal Mister Allegri, dal “maschio”a dare il tapiro di Striscia”, scrive su Instagram Francesca Barra. “Ma dalla donna, la parte chiaramente più in difficoltà. Questo è il Paese delle grandi battaglie, della solidarietà femminile, dell’empatia. Del “ti faccio male e poi ti sfotto cantando una canzoncina”, perché tutto finisce sempre cosi, per sembrare un gioco”.

Selvaggia Lucarelli difende Ambra

Selvaggia Lucarelli se la prende anche con Vanessa Incontrada: “Una cosa la voglio dire anche a Vanessa Incontrada: quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda”.

Laura Chiatti contro Striscia: “Infastidita e addolorata”

Indispettita anche Laura Chiatti: “Sono profondamente infastidita ed addolorata dopo aver assistito ad un servizio come quello andato in onda ieri sera a Striscia La Notizia che ho trovato bieco e totalmente irrispettoso nei confronti di una grande artista , di una talentuosa attrice come Ambra”.