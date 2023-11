Pesanti accuse a Uomini e Donne da parte di un ex cavaliere, ora fuori dal programma. Si parla addirittura di bullismo.

Maria De Filippi non sarà assolutamente contenta delle parole recenti su Uomini e Donne da parte di un ex cavaliere, ora fuori dal programma. L’ex protagonista del trono over Maurizio Laudicino, infatti, ha rilasciato un’intervista a Fanpage parlando addirittura di bullismo da parte della trasmissione verso di lui e verso la sua attuale compagna Elena Di Brino.

Uomini e Donne, le accuse di Maurizio Laudicino

Maria De Filippi

Dopo essere andati via dal programma, non senza polemiche, Maurizio Laudicino e Elena Di Brino stanno vivendo la loro storia d’amore fuori. Entrambi, però, non hanno gradito i modi dello show ed in particolare quelli dei due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Infatti, l’ex cavaliere, nel corso dell’intervista a Fanpage, si è lamentato di comportamenti molto forti nei suoi confronti e in quelli della dolce metà parlando anche di bullismo.

“Trovarmi in un contesto tanto ostile verso una donna che aveva già palesato il desiderio di uscire secondo i suoi tempi e che si è trovata quasi fisicamente spinta fuori dagli opinionisti l’ho trovato insopportabile. Quando l’ho vista alzarsi, ho avuto l’impulso di accompagnarla per aiutarla. Non ho potuto fare altrimenti di fronte a questa sorta di bullismo”, le parole dell’ex cavaliere di Uomini e Donne.

E ancora: “Non ricordo ci sia mai stato un atteggiamento così aggressivo nei confronti di un’altra persona”.

Al netto delle polemiche, però, Maurizio ha parlato anche della sua relazione con Elena: “Come va tra noi? Bene, con le eccezioni legate alla distanza. Ci vediamo nei fine settimana, ma ci stiamo adoperando per fare in modo che la frequentazioni diventi più strutturata”.

Infine anche un precisazione sul programma e la redazione: “Ci hanno chiamato un paio di volte per sapere come andasse tra me e Elena. Con la redazione ho un ottimo rapporto”.

Di seguito anche un post Instagram della coppia ora fuori dal programma: