Non vuole parlare di relazioni Anna Falchi che da single pare essere decisamente felice. Mentre sui rumors con Beppe Convertini…

Qualche rumors ogni tanto ma nessun “affondo” in merito alla sua vita sentimentale. Anna Falchi conferma di essere single e, anzi, di non essere mai stata così libera di divertirsi. Parlando al settimanale Nuovo, la showgirl e conduttrice ha raccontato alcuni aspetti del suo privato commentando anche alcune indiscrezioni sul suo rapporto col collega Beppe Convertini.

Anna Falchi single felice: le parole

Intervistata da Nuovo, come detto, la Falchi ha parlato della sua vita privata e del fatto che sia single e… felice. “Non cerco nessuno principe azzurro. Oggi sto bene così”, ha voluto subito chiarire. La conduttrice non sembra neppure alla ricerca di qualcuno: “Sto vivendo un periodo di libertà e mi diverto come non facevo da anni. Esco con gli amici, sono pronta a conoscere persone nuove e sono molto più aperta rispetto al passato. Non mi faccio mancare nulla e, anche se a volte sono stanca, mi sento rivitalizzata”.

Di recente, però, alcune indiscrezioni sul suo conto e sul collega Beppe Convertini ci sono state. La showgirl ha tenuto a precisare: “Tra noi c’è un’amicizia consolidata. Quella sera c’era anche mio fratello, Sauro, che è l’uomo della mia vita. Con Beppe non è la prima né l’ultima volta che usciamo insieme e lo faremo ancora”.

E su quello che potrebbe essere il suo uomo ideale, la donna ha aggiunto che vorrebbe qualcuno in grado di tenerle testa con un carattere forte come il suo che “potrebbe metterla ko”.

