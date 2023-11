Outift convincente e super costoso per Sabrina Ferilli che a ‘Tu si que vales’ ha colpito tutti con il suo look nero con trasparenze.

La stagione di ‘Tu si que vales’ ha visto senza dubbio tra i protagonisti anche i giudici. Tra loro ha spiccato Sabrina Ferilli, sempre simpaticissima, bellissima e super elegante. Uno dei look che maggiormente sono stati apprezzati è stato quello nero con trasparenze che ha colpito non solo per aver esaltato la fisicità dell’attrice ma anche per il suo costo molto elevato.

Sabrina Ferilli, l’abito con trasparenze super costoso

Nel corso della varie puntate andate in onda di ‘Tu si que vales’, moltissimi telespettatori sono spesso rimasti colpiti dai look di Sabrina Ferilli. L’attrice, infatti, nonostante l’età che avanza risulta essere sempre bellissima e sensualissima.

Tra gli outfit di maggiore successo della donna, senza dubbio, un abito nero con trasparenze che la vip ha indossato nelle ultime puntate del programma. Si tratta di un vestito Numero°21 e nel dettaglio di un abito in chiffon con delle trasparenze, appunto, in diverse zone. Sia nella parte appena sopra la scollatura, sia nelle maniche. In molti si sono chiesti il costo e va detto che è indubbiamente molto elevato. Infatti, dando uno sguardo al sito ufficiale del marchio, sono presenti diversi abiti abbastanza simili il cui prezzo varia da qualche centinaia di euro fino addirittura a 1600.

Una cifra molto alta e che la donna ha confermato in un’altra puntata quando aveva indossato un elegante abito jersey marrone di Fendi. In quel caso il prezzo era attorno ai 1500 euro.

Insomma, la splendida Sabrina non bada certo a spese quando si tratta di eleganza e sensualità e lo ha confermato anche in questa stagione del noto programma di Canale 5.

Di seguito anche un post Instagram con l'abito in questione indossato dalla bellissima attrice a 'Tu si que Vales':