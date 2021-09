Secondo le anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne, in onda dalle 14:45 su Canale 5, Maria De Filippi darà spazio sia al trono over che a quello classico con la continuazione delle storie di Armando Incarnato e Andrea Nicole.

Continuano gli appuntamenti giornalieri con Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 in onda a partire dalle 14:45, e con essi naturalmente continuano anche le anticipazioni. Secondo quanto è trapelato dalle registrazioni per la trasmissione odierna, infatti, oggi vedremo una puntata equilibrata nella quale Maria De Filippi cercherà di bilanciare sia le vicende circondanti il trono over che quelle riguardanti il trono classico. Ma procediamo con ordine.

Dopo che l’ultima puntata si è concentrata prevalentemente su Gemma Galgani (e l’assenza di corteggiatori) e Matteo Fioravanti, oggi i riflettori torneranno a illuminare il confronto tra Armando Incarnato e Marika. I due escono assieme già da un po’ di tempo, tuttavia ancora non hanno deciso di finalizzare il loro rapporto e preferiscono invece tenere aperta la porta per altre persone. Una svolta che non sorprende affatto Gianni Sperti, che in passato ha ribadito numerose volte quanto non si fidi del cavaliere napoletano.

Dopodiché spazio ad Andrea Nicole, che pare fremere all’idea di approfondire la conoscenza di Ciprian. Abbiamo già visto i due prendere parte in diverse esterne in cui hanno cominciato ad abituarsi l’un dell’altro, e pian piano tra i due è nata una sorta di tenerezza. Andrea Nicole si era presentata come una persona timorosa e anche un po’ spaventata, ma ora, grazie anche alle rassicurazioni di Ciprian, sta uscendo dal guscio e si prepara a vivere con tutta l’intensità possibile una storia di passione ed emozioni.