Qual è la serie TV più vista in assoluto su Netflix? Bridgerton! I numeri certificano il successo dello show di Shonda Rhimes.

Che Shonda Rhimes fosse garanzia di successo lo si sapeva, basti pensare a quanto siano amate le serie TV da lei create (da Grey’s Anatomy a Le regole del delitto perfetto), ora Netflix ne ha la certezza: Bridgerton è la serie TV più vista in assoluta sulla celebre piattaforma streaming. Volete sapere i numeri di questo straordinario successo? Sono ben 82 milioni gli account che hanno visto le puntate della prima stagione per un totale di 625 milioni di visualizzazioni. Attenzione, il fatto che 82 milioni di account in tutto si siano collegati a Bridgerton non vuol dire che 82 milioni di persone l’hanno vista: davanti a un’unica TV o computer potrebbero infatti esserci state più persone a godersi le varie puntate.

Bridgerton 2: quando esce?

Leggendo questi numeri non sorprende quindi che Netflix abbia immediatamente prolungato la serie TV per una seconda stagione (in realtà sono già state annunciate anche le stagioni 3 e 4). Ricordiamo che la serie TV Bridgerton è tratta dall’omonima saga letteraria di Julia Quinn.: ogni stagione corrisponde a un diverso romanzo che, pur essendo legati fra di loro, hanno storie e protagonisti differenti.

Bridgerton

Per quanto riguarda Bridgerton 2, l’uscita è prevista per il 2022: il protagonista principale sarà Lord Anthony Bridgerton, il fratello di Daphne, la protagonista principale della prima stagione.

Netflix: le serie TV più viste

Ma quali sono le serie TV più viste su Netflix? Questa è la classifica dal primo al decimo posto per numero utenti che si sono collegati alle serie TV:

1) Bridgerton 1 (82 milioni di account)

2) Lupin Parte 1 (76 milioni)

3) The Witcher 1 (76 milioni)

4) Sex/Life 1 (67 milioni)

5) Stranger Things 3 (67 milioni)

6) La casa di carta Parte 4 (65 milioni)

7) Tiger King 1 (65 milioni)

8) La regina degli scacchi (62 milioni)

9) Sweet Tooth 1 (60 milioni)

10) Emily in Paris 1 (58 milioni)

Questa invece la classifica per ore di visualizzazione:

1) Bridgerton 1 (625 milioni di ore)

2) La casa di carta Parte 4 (619 milioni)

3) Stranger Things 3 (582 milioni)

4) The Witcher 1 (541 milioni)

5) Tredici 2 (496 milioni)

6) Tredici 1 (476 milioni)

7) YOU 2 (457 milioni)

8) Stranger Things 2 (427 milioni)

9) La casa di carta Parte 3 (426 milioni)

10) Ginny & Georgia 1 (381 milioni)