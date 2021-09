La decisione di Mediaset è stata presa. La nuova edizione di Amici sarà la star della domenica pomeriggio italiana, mentre il programma di Anna Tatangelo andrà in onda il sabato pomeriggio.

Dopo la partenza scoppiettante del Talent Show di Maria De Filippi, che già nella prima settimana è riuscito a tener incollati allo schermo migliaia di telespettatori, Mediaset ha optato per un cambio di programma. Il programma di Anna Tatangelo “Scene da un matrimonio” andrà invece in onda di sabato pomeriggio, lasciando la scena domenicale alla scuola di Amici 21.

Scene da un matrimonio debutterà invece sabato 2 ottobre, subito prima di Verissimo di Silvia Toffanin. I vertici Mediaset sarebbero molto soddisfatti dei risultati ottenuti dal programma di Maria De Filippi in termini di share, e quindi non sarebbe intenzionati a retrocederlo al sabato pomeriggio. Per la Tatangelo, in parte penalizzata, si preannuncia quindi una nuova sfida: dovrà dare il meglio di sé.

Questa la dichiarazione ufficiale rilasciata da Mediaset in un comunicato stampa:

“Mediaset è molto soddisfatta per l’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica che vede anche il successo serale di “Scherzi a parte”.

Sarà quindi Maria De Filippi e la sua scuola di giovani talenti in stile “Saranno famosi” la regina incontrastata delle domeniche pomeriggio autunnali. Mediaset ha preferito puntare sulle sue carte vincenti.