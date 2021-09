Non è solamente una star del cinema italiano ma lo è anche delle fiction: Carolina Crescentini ha recitato in diverse serie TV di successo.

C’è un anno che è particolarmente importante nella carriera di Carolina Crescentini: il 2007. E’ l’anno in cui ha avuto il suo primo grande ruolo da protagonisti al cinema, interpretando il ruolo di Azzurra in Notte prima degli esami – Oggi, ma è anche l’anno dove ha lavorato in Cemento armato e ha esordito nell’amatissima serie TV Boris. E a proposito di serie TV, vediamo ora quali sono le migliori fiction con Carolina Crescentini.

Fiction con Carolina Crescentini

Boris: è una delle sitcom italiane di maggiore successo di sempre. Carolina Crescentini in Boris interpreta il ruolo di Corinna Negri, un’attrice senza alcun talento che ha avuto il ruolo di protagonista in una soap opera per essere andata a letto con il prodotto, il Dottor Cane. Per questo motivo, in un momento di rabbia e sconforto, viene ribattezzata dal regista “cagna maledetta”.

I bastardi di Pizzofalcone: ben altro ruolo è quello che invece interpreta in I bastardi di Pizzofalcone. Carolina Crescentini nella serie TV tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni è la PM Laura Piras: una donna totalmente dedita al proprio lavoro ma che si innamorerà del protagonista principale, l’ispettore Lojacono interpretato da Alessandro Gassmann.

Mare fuori: nella serie TV Mare fuori, Carolina Crescentini veste invece i panni della direttrice dell’istituto di pena minorile di Napoli, nel quale è ambientata l’intera fiction, Paola Vinci. All’inizio della storia si è appena trasferita a Napoli da Ancora e viene soprannominata dai ragazzi detenuti nell’istituto Punto e virgola per il fatto di essere una donna molto rigida, che crede fortemente nelle regole e nella disciplina. L’incarico di direttrice nel carcere minorile le permettere di iniziare una nuova vita dopo che un incidente automobilistico l’ha cambiata profondamente come donna.