Uomini armati assaltano un bar e uccidono 10 persone

Sparatoria in un bar in Messico dove sono state uccise 10 persone e ferite altre sette: cosa è successo sul posto.

Dieci persone sono morte dopo che quattro uomini armati sono entrati in un bar in Messico e hanno aperto il fuoco. La polizia è sulle tracce degli aggressori. Cosa è emerso dalle indagini.

Messico, sparatoria in un bar: uccise 10 persone

In un video, è stato immortalato il momento in cui un gruppo di uomini armati è arrivato in un bar per poi uccidere dieci persone in un bar.

Quattro aggressori sono arrivati a bordo di un pick-up al bar Los Cantaritos nel distretto di Santiago de Querétaro, che si trova a circa 120 miglia a nord-ovest di Città del Messico.

Rapporto della polizia

Gli uomini avevano con sé enormi pistole a lungo raggio. Le strazianti riprese dall’interno del locale hanno mostrato gli uomini armati aprire il fuoco sulle persone che stavano mangiando.

Nel filmato, si vedono commensali spaventati urlare e cadere a terra mentre cercavano di ripararsi sotto i tavoli.

La gang è rimasta lì per qualche minuto prima di lasciare il bar. In totale, sono morte10 persone, mentre i feriti ammontano a sette, secondo quanto affermato dal capo del dipartimento di pubblica sicurezza della città, Juan Luis Ferrusca.

Le indagini della polizia

La polizia è riuscita a rintracciare la targa del camion della fuga e l’ha seguita fino a una città vicina. Quando sono arrivati, il veicolo era stato incendiato.

I poliziotti hanno arrestato un sospettato. l governatore di Querétaro, Mauricio Kuri, ha parlato di un “evento senza precedenti“.

“Continueremo a chiudere i nostri confini e a mantenere la sicurezza nel nostro stato. L’intero sistema di sicurezza di Querétaro è mobilitato per trovare questi criminali“.

In un post aggiornato, ha aggiunto: “Oggi ho contattato i parenti delle brave persone morte sabato scorso, per ribadire il mio sostegno e la mia consolazione in questi tempi difficili”.

“Erano giovani che si divertivano e la cui morte è ingiusta e inaccettabile. Ho espresso personalmente le mie condoglianze, solidarietà e sostegno. La legge verrà applicata e ci sarà giustizia“, ha concluso.