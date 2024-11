Ha violentato più volte una donna, registrando un video: arrestato

Arrestato il culturista che si è filmato mentre violentava ripetutamente una donna: la condanna inflitta all’aggressore.

John Allen è stato condannato a 13 anni di carcere per i crimini commessi: tra questi, ua violenza ai danni di una donna, ripetutamente violentata e registrata durante l’intero stupro.

Violenta una donna più volte e registra lo stupro in un video

Un culturista è stato arrestato per aver violentato ripetutamente una donna, documentando lo stupro mediante un video.

Il bodybuilder John Allen, di Denny, a sud di Stirling, è stato condannato a 13 anni di reclusione per i suoi orribili crimini.

Violenza sessuale

Il 28enne è stato dichiarato colpevole di 10 capi d’imputazione presso l’Alta Corte di Stirling, dopo aver sottoposto due donne a terrificanti abusi.

Allen è stato condannato per stupro, aggressione, violazione della quiete pubblica e per aver filmato una delle donne durante atti sessuali senza consenso.

Gli abusi subiti dalle vittime

Allen ha anche limitato la comunicazione di una vittima con la sua famiglia e i suoi amici, l’ha costretta a firmare un contratto che prometteva determinati comportamenti, limitandone, di fatto, la libertà.

Le a chiesto, inoltre, di trasferirgli il suo stipendio, ma anche di controllare le sue finanze, proibendole di truccarsi e di usare contraccettivi. Inoltre, le ha rivolto diverse minacce di morte. Le due vittime non potranno essere più avvicinate dall’uomo che, nei fatti, resterà a vita nel registro dei molestatori sessuali.

Katrina Parkes, Procuratore fiscale scozzese per i reati sessuali presso l’Alta corte, ha commentato: “John Allen è un individuo pericoloso che ha sottoposto le sue vittime a traumi e abusi inimmaginabili. È grazie al coraggio di queste donne che hanno testimoniato che questa accusa è stata possibile“.

“Spero che questa condanna porti un po’ di conforto e mandi il messaggio che questo tipo di reato non ha posto in Scozia. Vorrei esortare qualsiasi vittima di un crimine simile a denunciarlo e cercare supporto. Sarete ascoltate e useremo ogni strumento disponibile per ottenere giustizia”, ha concluso.