Un pedofilo ha pagato delle donne povere, residenti nelle Filippine, affinché filmassero abusi su minori di soli due anni.

Cesar Cordero Conejo, 39 anni, di Ilford, è stato indagato dagli agenti della National Crime Agency, dopo essere stato identificato dalle agenzie internazionali di polizia come un criminale residente nel Regno Unito che otteneva materiale pedopornografico e trasmetteva in diretta streaming abusi sessuali su minori forniti da una donna filippina povera.

Pedofilo pagava donne povere per avere materiale pedopornografico

Un pedofilo effettuava pagamenti per trasmettere in diretta streaming e dirigere abusi sessuali su minori residenti nelle Filippine è stato condannato a 15 anni di carcere.

Cesar Cordero Conejo ha svolto tale attività illecita tra settembre 2022 e febbraio 2023: l’uomo aveva, infatti, scambiato diversi messaggi con la donna per ottenere il materiale pedopornografico.

In un messaggio, la donna aveva riferito all’uomo di essere in procinto di partorire, ma di non avere soldi per per andare in ospedale, al che lui le ha augurato buona fortuna, per poi proporle gli abusi sessuali tra i bambini in cambio da soldi.

In altri messaggi, Conejo ha dichiarato di volersi recare nelle Filippine per violentare lui stesso una delle bambine, affermando che in cambio avrebbe pagato alla donna 100 dollari al giorno.

Gli investigatori hanno arrestato Conejo, perquisendo la sua abitazione e sequestrando vari dispositivi, tra cui un computer portatile e un telefono.

Cosa ha rivelato l’esame dei dispositivi appartenenti all’uomo

L’esame forense dei dispositivi ha rivelato che contenevano oltre 12.500 immagini pedopornografiche.

Sono stati identificati anche altre chat tra lui e varie donne filippine risalenti ad anni prima, in cui il pedofilo chiedeva alle vittime se avessero un conto PayPal in modo da inviare loro dei soldi per vedere i bambini.

La vittima più giovane degli stupri aveva circa tre anni ed era stata costretta a compiere atti sessuali con diverse persone.