Una parte di me di Pino Daniele, il significato: “Tieni gli occhi fissi al cielo”

A distanza di 10 anni dalla morte, i familiari di Pino Daniele presentano una sua canzone inedita, Una parte di me: ecco il significato.

Nel giorno del compleanno di 70 anni di Pino Daniele, che coincide anche con il decimo anniversario della sua morte, è uscita una sua canzone inedita. Si intitola Una parte di me ed è dedicata al figlio più piccolo, Francesco. Vediamo il significato e il testo del brano.

Una parte di me di Pino Daniele: il significato della canzone

Uscita mercoledì 19 marzo 2025, Una parte di me è arrivata a sorpresa nel giorno in cui Pino Daniele avrebbe compiuto 70 anni. Il cantante, scomparso nel 2015, l’aveva scritta nel 2009 ma non l’ha pubblicata per motivi discografici. Così, a distanza di dieci anni dalla sua morte, i fan tornano a sentire la sua voce con una canzone inedita, accompagnata da una fotografia che immortala l’artista con il figlio minore, Francesco. E’ a lui, tra l’altro, che è dedicato il brano.

“Sei una parte di me

Riderai, piangerai

Amerai e sognerai“.

La nuova canzone di Pino Daniele è una dedica d’amore. Un padre guarda il figlio piccolo e lo immagina già grande, “un omone” come lui, attraversare le gioie e i dolori della vita.

“Tutto quello che vuoi è dentro al tuo cuore

Ma tieni gli occhi fissi al cielo

Davvero“.

Ci saranno momenti felici e altri tristi, ci saranno sorrisi e lacrime, ma tutto fa parte dell’esistenza. Il consiglio del papà è uno: fidarsi sempre del proprio cuore. Con il senno di poi, Una parte di me sembra quasi un testamento. E’ come se Pino, certo di dover andare via, volesse lasciare un messaggio al figlio più piccolo.

Ecco il video di Una parte di me di Pino Daniele:

Una parte di me di Pino Daniele: il testo della canzone

Leggi nel tuo cuore

Fallo anche per me

Diventerai un omone…

Continua per il testo integrale