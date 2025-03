Frasi iconiche tratte dalla serie tv Un medico in famiglia

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle della serie tv Un medico in famiglia, con protagonista Lino Banfi nei panni di nonno Libero.

E’ dal 2016 che Un medico in famiglia non va in onda in televisione, eppure i fan sperano ancora di veder Nonno Libero tornare a capo della famiglia Martini. In attesa di scoprire se si farà mai un’ultima stagione, quella d’addio, ripercorriamo la serie tv con le frasi più belle e iconiche di sempre.

Le frasi più belle della serie tv Un medico in famiglia

Era il 6 dicembre 1998 quando su Rai1 veniva trasmessa la prima puntata della serie tv Un medico in famiglia. Un successo strepitoso, che ha portato gli sceneggiatori a sfornare dieci stagioni, l’ultima delle quali andata in onda nel 2016. Diverse generazioni sono cresciute con la famiglia Martini, desiderando di avere nella propria vita nonno Libero, interpretato in modo magistrale da Lino Banfi.

Da Lele a Maria, passando per Cettina, Annuccia, Alice, Enrica e Alberto: sono tanti i protagonisti che hanno lasciato un segno nel cuore del grande pubblico. Ripercorriamo la serie tv Un medico in famiglia con le frasi più belle di sempre:

Una parola è troppa e due sono poche. (Nonno Libero)

Ciao, famiglia. (Lele e Maria)

Me fai specie. (Giacinto)

Che male ho fatto nelle mie vite precedenti per meritarmi questo? (Nonno Kabir)

Ti spezzo la noce del capocollo. (Nonno Libero)

Senti, io sono venuto al mondo e sono cresciuto da solo, senza genitori, questo non è stato facile. Devi cercare di capire! (Guido)

Bella che sei bella. (Giulio)

Ave: A casa non possiamo parlare, perché ci sono tante di quelle orecchie che ascoltano in quella casa! Io invece devo sapere una cosa… Ha scoperto di… / Guido: No, non l’ha scoperto. / Ave: Ah, meno male! / Guido: Gliel’ho detto io. / Ave: Glielo hai detto tu? / Guido: Sì. / Ave: Ma tu sei… ma cosa sei tu? Ma sei tonto sei? Tonto sei! Ma cosa occorreva dirglielo? Vabbè…dai dai, adesso ci penso io.

Meno male che ho il mio trullo in Puglia, caldo d’inverno, freddo d’estate. (Nonno Libero)

Madonna del Carmelo! (Cettina e Melina)

Il tempo incalza. (Emilio)

Io c’ho tutto sul groppone. (Nonno Libero)

Ecco il promo della prima stagione di Un medico in famiglia:

Citazioni iconiche di Un medico in famiglia

Tutte le stagioni di Un medico in famiglia hanno registrato ascolti impressionanti, quasi sempre al di sopra dei 7 milioni di spettatori, con alcuni capitoli che hanno addirittura superato gli 11 milioni. Un successo che, molto probabilmente, nessun’altra serie tv ha raggiunto. Di seguito, un’altra selezione di frasi iconiche: