Ecco dove vedere Il ragazzo dai pantaloni rosa in streaming, uno dei film evento del 2024 e racconta la vera storia di Andrea Spezzacatena.

Alla Festa del Cinema di Roma del 2024 è stato presentato in anteprima il film Il ragazzo dai pantaloni rosa, una pellicola che è diventata uno dei film evento del 2024. La storia raccontata è quella vera di Andrea Spezzacatena, un ragazzo che nel 2012 si tolse la vita ad appena 15 anni dopo essere stato vittima di bullismo e cyberbullismo. Ai botteghini il film è stato un grande successo: è stato il film italiano con il maggiore incasso dell’anno. Vediamo ora dove vedere Il ragazzo dai pantaloni rosa in streaming.

Dove vedere Il ragazzo dai pantaloni rosa in streaming

A partire da mercoledì 19 marzo, Il ragazzo dai pantaloni rosa è disponibile in streaming su Netflix. Ricordiamo che per vedere questo film, così come tutti gli altri contenuti disponibili su Netflix è necessario sottoscrivere un abbonamento.

Claudia Pandolfi interpreta il ruolo di Teresa Manes nel film Il ragazzo dai pantaloni rosa – www.donnaglamour.it

Esistono vari tipi di abbonamento a Netflix, tutti ovviamente con caratteristiche e prezzi differenti. Si può scegliere tra quello Standard con pubblicità, quello Standard e quello Premium. L’abbonamento Standard con pubblicità ha un costo di 6,99 euro al mese, l’abbonamento Standard (senza pubblicità) costa 13,99 euro al mese mentre l’abbonamento Premium ha un costo di 19,99 euro al mese.



Ma c’è anche la possibilità di vedere Il ragazzo dai pantaloni rosa in streaming? Al momento purtroppo no. Nessuna delle piattaforme che consente la visione di film in streaming gratis (come per esempio RaiPlay) ha i diritti per la trasmissione di Il ragazzo dai pantaloni rosa. L’unico modo quindi per vedere in streaming il film diretto da Margherita Ferri è sottoscrivere un abbonamento a Netflix.