Senza smartphone per 3 giorni: cosa succede al cervello? La dipendenza è in agguato

Saresti disposti a stare senza smartphone per 3 giorni? Guardate cosa succede al cervello, sicuramente non ci penserete due volte.

L’Italia è al 17esimo posto per il numero di persone che possiedono almeno uno smartphone. Eppure, l’utilizzo massiccio dei cellulari inizia a destare grande preoccupazione tra gli esperti. Sapete cosa succede al cervello se si sta senza telefono per 3 giorni? I benefici ci sono, quindi varrebbe la pena provare.

Senza smartphone per 3 giorni: cosa succede al cervello?

Per gran parte della popolazione mondiale, stare senza smartphone per qualche ora è difficilissimo, se non impensabile. Figuriamoci, se qualcuno accetterebbe mai di spegnere il cellulare per 3 giorni. Eppure, alcune persone hanno accettato di mettersi alla prova per uno studio dell’Università di Heidelberg e dell’Università di Colonia, volto ad analizzare l’attività del cervello in caso di mancanza. I ricercatori hanno reclutato 25 soggetti tra 18 e 30 anni, chiedendo loro di limitare l’uso del telefono per 72 ore.

In questo arco di tempo, i partecipanti hanno potuto utilizzare lo smartphone solo per comunicazioni essenziali e attività di lavoro. Nei 3 giorni, sono stati sottoposti a test psicologici e risonanze magnetiche (RMI), così da indagare gli effetti dell’assenza del telefono sull’attività del cervello. Al termine delle 72 ore, sono state eseguite nuove scansioni cerebrali durante le quali sono state mostrate immagini di cellulari accesi e spenti e altre figure come fiori o barche.

I ricercatori hanno notato che i disegni collegati allo smartphone causano cambiamenti nelle aree del cervello proposte all’elaborazione della ricompensa e del desiderio, simili a quelli provocati dalla dipendenza da sostanze. Ergo, i cellulari causano dipendenza alla pari di alcol e nicotina.

Smartphone: la dipendenza è uguale ad alcol e nicotina

Lo studio, pubblicato sulla rivista Computers in Human Behavior, è molto interessante perché evidenzia i rischi di sviluppare una dipendenza importante nei confronti del cellulare. I ricercatori hanno dichiarato: “Abbiamo scoperto che ridurre il tempo di utilizzo degli smartphone modula i principali hub neurali delle reti di salienza e ricompensa. Questi meccanismi neurali identificati potrebbero promuovere in modo significativo comportamenti di dipendenza nelle persone a rischio di uso eccessivo degli smartphone“.

Stare senza telefono per 3 giorni causa sintomi simili a quelli dell’astinenza da alcune sostanze, come: insonnia, ansia, agitazione fisica, inappetenza e irritabilità. E’ bene sottolineare, però, che attualmente l’uso massiccio di smartphone non è riconosciuto come un disturbo clinico.