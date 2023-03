Il telefono cellulare, oggi più noto come smartphone, compie ben 40 anni. Ecco la sua longeva storia di successo.

Oggi lo smartphone è diventato un amico insostituibile per la maggior parte delle persone. Eppure, in pochi ricordano i suoi esordi e quanto potevano essere grandi o pesanti i primi usciti in circolazione.

A ben 40 anni dal suo esordio, oggi rivedremo quindi la storia del telefono cellulare, qual è stato il primo e quali sono i dati interessanti che lo riguardano.

Qual è stato il primo telefono cellulare

Quando quaranta anni fa uscì il primo telefono cellulare, nessuno si immaginava l’evoluzione che avrebbe avuto né tantomeno il successo incredibile che ha avuto negli anni e che ad oggi lo ha reso uno degli strumenti indispensabili per la maggior parte della gente.

telefoni cellulari

Ma qual è stato il primo cellulare ad uscire nel mercato? A progettarlo fu Martin Cooper per Motorola e il risultato fu quello di un prodotto decisamente diverso da quello che conosciamo oggi.

Limitato nell’uso (ben distante dai tanti offerti dagli smartphone di oggi), il primo cellulare, uscito nel Marzo del 1983, era tanto grande (25 cm) da non entrare in tasca e pesava ben 800 grammi.

Il suo nome era Motorola DynaTac X8000X, detto anche brick phone ovvero il telefono mattone.

Venduto ad un prezzo di circa 10mila dollari ha praticamente cambiato la storia portando ad un’innovazione costante e che negli anni ha portato da telefoni cellulari in grado di memorizzare pochi numeri a smartphone in grado di fare foto, mostrare film o serie tv e far ascoltare musica.

Un’immagine sui telefoni del futuro

Riuscire ad immaginare dei telefoni ancora più innovativi di quelli che già conosciamo è davvero difficile. Dopotutto non si può negare che l’uscita del primo iphone ha portato a tutta una serie di cambiamenti in grado di rendere i nuovi prototipi, di cui questi sono i più famosi, davvero diversi dal primo.

Eppure, Cooper sembra non avere dubbi. A suo dire, infatti, l’evoluzione del telefono cellulare non si è ancora fermata. Anzi, secondo l’inventore del primo prototipo di cellulare ha dichiarato che in futuro il telefono sarà incorporato addirittura sotto le orecchie. Se si tratta o meno di una visione fattibile è difficile da capire. Ma in questo momento, ciò che conta è celebrare questo importantissimo compleanno.

