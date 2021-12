Un Professore 2 andrà davvero in onda su Rai Uno? E che cosa bisognerebbe aspettarsi dai nuovi episodi? Proviamo a scoprirlo!

Mentre scriviamo questo articolo, Rai Fiction non ha ancora confermato la produzione di Un Professore 2, anche se i buoni ascolti riscossi dalla prima invitano a pensare positivo. Mandato in onda nell’autunno 2021 su Rai Uno, il capitolo di apertura ha saputo tenere milioni di telespettatori incollati allo schermo. Nell’attesa di comunicazioni ufficiali da parte della tv di Stato, proviamo a immaginare cosa ci aspetterebbe nell’arco dei prossimi episodi.

Un Professore 2: a quando l’uscita?

Ammesso e non concesso che il via libera arrivi in tempi rapidi, le riprese potrebbero partire fra qualche mese. In linea, ça va sans dire, con l’agenda di impegni degli attori, sia dei protagonisti sia dei giovani interpreti. A livello indicativo, le puntate andrebbero in onda nell’inverno del 2022 o nella primavera del 2023.

Alessandro Gassmann

Un Professore 2: la trama

Le vicende riprenderebbero presumibilmente dal momento in cui si erano concluse. Con l’attenzione focalizzata sul rapporto tra Dante e il figlio Simone, a seguito della rivelazione che quest’ultimo aveva un fratello gemello quand’era piccolo, un segreto a lungo tenutogli nascosto dal padre. Altresì plausibile lo spazio concesso all’amicizia tra Manuel e Simone, che, chissà, magari passerà al livello successivo, nonché alla relazione in corso tra Dante e Anita. Naturalmente, proseguirebbe poi il racconto del resto della classe e delle gesta del prof per assistere ciascun allievo.

Il cast di Un Professore 2

In merito al cast, sarebbe pressoché scontata la conferma di Alessandro Gassmann, nel ruolo di Dante, e Claudia Pandolfi, in quelli di Anita. Così come la presenza di Damiano Gavino (nei panni di Manuel), Nicolas Maupas (Simone), Pia Engleberth (Virginia) e Christiane Filangeri (Floriana). In aggiunta al resto dei giovani interpreti, naturalmente, e a possibili nuovi innesti per trovare degli inediti spunti narrativi.

Un Professore 2: il trailer

Senza nemmeno la certezza che abbia effettivamente luogo, non ci può essere un trailer. Per rinfrescare un po’ la memoria, ecco il filmato promozionale della S1, girata da Alessandro D’Alatri:

Le location di Un Professore 2

A meno di clamorose (e improbabili) sorprese, la location designata rimarrebbe Roma, dove il protagonista è tornato dopo alcuni anni passati nella città di Torre del Greco.

