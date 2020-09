Su Rai Uno da mercoledì 16 settembre Alberto Angela torna con Ulisse – Il piacere della scoperta: ecco cosa vedremo nella prima puntata.

Non di sabato, come era ormai tradizione, ma di mercoledì: su Rai Uno torna Ulisse – Il piacere della scoperta, la celebre e molto seguita trasmissione di divulgazione storico, artistica e scientifica condotta come sempre da Alberto Angela. La prima puntata è trasmessa in prima serata mercoledì 16 settembre 2020 (a partire dalle 21.20 circa) e ha come titolo “Sotto il cielo di Roma“. Alberto Angela nel suo viaggio alla scoperta della storia riparte infatti dalla capitale d’Italia che verrà però presentata in maniera diversa da come siamo abituati a vederla.

Ulisse – Il piacere della scoperta: la puntata del 16 settembre 2020

In questa puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta vedremo Roma dall’alto: è così che vedremo Alberto Angela collegato dalla cima della chiesa di Trinità dei Monti per poi passare all’Altare della Patria e anche a Piazza del Popolo.

Alberto Angela

Attraverso le riprese area vedremo poi Palazzo Colona, la piazza del Campidoglio ma anche il Foro romano. E poi ancora piazza Navona, Campo de’ fiori ma anche Caster Sant’Angelo.

A bordo dell’elicottero Alberto Angela sorvolerà poi il Tevere e i suoi ponti, arriverà poi fino al quartiere dell’Eur dove si trova il Colosseo quadrato. E poi ci permetterà di dare un’occhiata dal famoso buco della serrata della sede dei Cavalieri di Malta dalla quale si può avere una meravigliosa vista di Roma.

Ulisse – Il piacere della scoperta: gli ospiti della puntata

Nel corso di questa prima puntata della nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta sono previsti anche gli interventi di tre ospiti speciali: la cantante Noemi – che dedicherà un omaggio musicale alla Città Eterna – e gli attori Carlo Verdone e Gigi Proietti. Tutti e tre sono originari propri della Capitale.