Dalla trama alla data di uscita, ecco tutto quello che c’è da sapere su Tutto quello che ho, la fiction con protagonista Vanessa Incontrada.

Dopo averla vista in Non dirlo al mio capo, Scomparsa, Fosca Innocenti e altre fiction ancora, Vanessa Incontrada torna in TV con una nuova serie TV il cui titolo è Tutto quello che ho. Questa volta l’attrice spagnola vesti i panni di un’avvocata di successo. Da quando inizia alla trama, passando per il cast completo, vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Tutto quello che ho.

Tutto quello che ho: quando va in onda

La prima puntata di Tutto quello che ho va in onda mercoledì 9 aprile 2025. La fiction è trasmessa da Canale 5 e ogni settimana, sempre in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa, è trasmesso una nuova puntata.

Vanessa Incontrada

In streaming Tutto quello che ho può essere invece vista su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand completamente gratuita di Mediaset.

Tutto quello che ho: le anticipazioni sulla trama

La protagonista di Tutto quello che ho è l’avvocata Lavinia Santovito che è sposato con Matteo, che di lavoro fa il poliziotto. La loro prima figlia, Camilla, scompare improvvisamente i due inizieranno una disperata ricerca.

Proprio la comparsa della figlia metterà a dura a prova la relazione tra Lavinia e Matteo e, nel corso delle varie puntate, le vicende personali si incroceranno con quelle professionali dei protagonisti.

Tutto quello che ho: il cast della fiction

Come detto in precedenza la protagonista principale di Tutto quello che ho è Vanessa Incontrada, che interpreta proprio il ruolo di Lavnia. Il marito Matteo è invece interpretato da Marco Bonini mentre i loro due figli, Camilla e Roberto, sono impersonati da Margherita Attore e Edoardo Miulli.

Nel cast della fiction troviamo poi anche Ibrahima Gueye, Alex Lorenzin, Osas Imafidon, Alessia Giuliani, Antonella Attili e Gianfranco Gallo.