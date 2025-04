Miguel Bosé: dalle frasi belle e profonde a quelle che hanno scatenato la polemica

Vi presentiamo una raccolta di frasi di Miguel Bosé, alcune belle e profonde, altre piuttosto discutibili.

Nel corso della sua carriera, Miguel Bosé è talvolta finito al centro dell’attenzione per alcuni pensieri discutibili. L’ultimo, ad esempio, risale all’ultima alluvione che ha colpito la Spagna, dovuta secondo lui a complotti politici e non al cambiamento climatico che non esiste. Rispolveriamo le sue frasi, sia quelle belle e profonde che quelle che hanno alzato un polverone.

Le frasi più belle e profonde di Miguel Bosé

Classe 1956, Miguel Bosé è il figlio del famoso torero Luis Miguel Dominguín e dell’attrice italiana Lucia Bosé. Cantante, attore ed ex ballerino di successo, negli ultimi vent’anni ha collezionato anche importanti partecipazioni televisive, come quando ha vestito i panni di direttore artistico della Squadra Blu di Amici di Maria De Filippi 2013/2014.

Negli anni, l’artista ha rilasciato diverse dichiarazioni, alcune profonde e altre più discutibili. Partiamo dalle frasi più belle ed emozionanti di Miguel Bosé:

Ho indossato tacchi a spillo e fatto due figli con una madre in affitto. Che ci crediate o no, sono un padre severissimo!

Mio padre non c’era mai. Quando andava a fare le corride in America, stavo anche otto mesi senza vederlo. Io, invece, per i bambini ci sono e ci sarò sempre.

Arrivato a 58 anni, con quattro figli e una lunga carriera alle spalle, ho smesso di avere fretta.

Le mie storie amorose sono state governate da un’insopprimibile voglia d’indipendenza. La mia libertà viene prima di tutto. Mi sono legato con difficoltà e mai per troppo tempo.

Avere dei figli non è un’esigenza narcisistica: è l’unico modo che una persona ha per scoprire l’amore.

Ho visto Renato Zero solo in televisione, ma conosco i suoi dischi, anzi li ho tutti a casa mia a Madrid. Mi piace molto, lo ammiro, lo stimo, è un grande show-man. Vi confesso che farei volentieri uno spettacolo con lui, accetterei a volo una simile proposta. E chissà che un giorno questa idea non possa diventare realtà… Io me lo auguro.

Ho costruito una carriera stupenda senza essermi alzato una sola mattina pensando che andavo a lavorare. Ho imparato a godere delle piccole cose, a capire l’importanza dei segni. Non ho rimpianti, mi sono fabbricato la vita che volevo e sono felice di mantenere uno spazio nel cuore della gente. Gli sbagli e i dolori li ho dimenticati.

Ho avuto delle grandi passioni, non lo nego, ma la musica è sempre stata più importante.

Sono un papà molto amoroso, ma ho preso tardi la decisione di avere dei figli, e di farlo da single: sento la responsabilità di forgiare il loro carattere. Voglio che da grandi siano felici.

Miguel Bosé: le frasi che hanno fatto discutere

Pur avendo avuto diverse storie con le donne, Miguel Bosé è dichiaratamente omosessuale. Dal 1992 al 2018 è stato insieme allo scultore Ignacio Palau, con il quale, tra il 2011 e il 2012, ha avuto quattro figli tramite maternità surrogata: i gemelli Diego e Tadeo, Ivo e Telmo.

Di seguito, vi presentiamo una raccolta delle frasi dell’artista che hanno fatto maggiormente discutere: