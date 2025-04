Significato del nome Bianca: origini, caratteristiche e onomastico

Bianca è un nome di origine germanica dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Tra i nomi più diffusi e apprezzati in Italia spicca Bianca, un classico intramontabile che continua ad essere una delle scelte predilette dai neogenitori. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo significato e sulle sue caratteristiche.

Significato : bianco lucente

: bianco lucente Origine : germanica

: germanica Onomastico : 14 gennaio

: 14 gennaio Varianti: Blanca (spagnolo), Blanche (francese), Bianka (ungherese), Blanche (inglese), Branca (portoghese), Bianka (polacco)

Significato e origini del nome Bianca

Bianca è un nome di origine germanica che deriva dal termine “blanc”, il cui significato è “bianco lucente”. Questo nome ha iniziato a diffondersi tra la popolazione dei longobardi dalla quale veniva utilizzato per indicare le persone dalla pelle candida e dagli occhi azzurri. Per il richiamo ai concetti di purezza e nobiltà d’animo che porta con sé, Bianca è presto diventato popolare in tutto il continente europeo.

Onomastico e diffusione del nome Bianca

L’onomastico di chi porta questo nome si festeggia il 14 gennaio in onore di Santa Bianca, vergine. In alternativa può anche essere celebrato in altre date come:

il 26 aprile per Beata Bianca, principessa francese

per Beata Bianca, principessa francese il 2 dicembre per Santa Bianca di Castiglia, regina di Francia e religiosa

per Santa Bianca di Castiglia, regina di Francia e religiosa il 7 ottobre per Beata Bianca, monaca mercedaria a Siviglia

per Beata Bianca, monaca mercedaria a Siviglia il 12 novembre per Beata Bianca di Napoli, regina consorte d’Aragona, mercedaria

In Italia Bianca gode di una notevole popolarità: secondo i dati ISTAT attualmente portano questo nome ben 30mila donne. La sua diffusione è cresciuta negli ultimi 25 anni tanto che nel 1999 vennero chiamate Bianca solo 365 neonate, mentre nel 2016 sono state 1780.

Curiosità e caratteristiche sul nome Bianca

Bianca è una bambina estroversa e vivace, qualità che però celano anche un animo sensibile e riflessivo. Chi porta questo nome ha un’anima profondamente idealista, che non si ferma mai alla apparenze ma cerca sempre un significato profondo in ogni aspetto della vita. Le sue scelte sono spesso mosse più dal cuore più che dall’intelletto e si radicano in valori profondi dai quali difficilmente Bianca si discosta.

Dominata da un amore incondizionato per la vita e per le emozioni autentiche, Bianca deve orientarsi verso ambiti professionali che le consentano di esprimere pienamente la sua natura. Chi porta questo nome può trovare soddisfazione in ruoli che le permettano di fare la differenza nella vita degli altri o di esprimere la sua creatività. L’insegnamento, le professioni artistiche o quelle che prevedono un contatto diretto con il pubblico sono settori in cui la sua vivacità e le sue doti relazionali possono trovare pieno sfogo.

Il colore associato a Bianca è il blu, tonalità che richiama la calma e la tranquillità. La pietra portafortuna è invece il diamante, gemma simbolo di forza e incorruttibilità ma anche di purezza assoluta. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è l’9, cifra che rimanda alla completezza ma anche alle doti di altruismo e compassione.

Personaggi famosi con il nome Bianca

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Bianca: