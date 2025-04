“Bravissssssimo!” di Raul Cremona: tutte le info sul tour teatrale 2025, date e durata

Tutte le informazioni sul tour a teatro 2025 di Raul Cremona con “Bravissssssimo!”: le date, durata e la descrizione dello spettacolo.

Comico e mago amato da grandi e piccini, Raul Cremona torna a dedicarsi ai fan con un tour teatrale che promette grandi risate e qualche riflessione. Si chiama “Bravissssssimo!” e mostra tutte le qualità dell’artista. Vediamo le date 2025, le location e la descrizione dello spettacolo.

La descrizione dello spettacolo a teatro di Raul Cremona

Dopo il successo registrato nel 2024, Raul Cremona torna in teatro con il tour 2025 dello spettacolo “Bravissssssimo“. Il comico ripropone gran parte dei personaggi che ha interpretato nel corso della sua carriera, in una sorta di viaggio surreale in cui fa incontri bizzarri: da Jacopo Ortis a Silvano il mago di Milano, passando per Omen.

Lo spettacolo teatrale di Raul è “un giro in giostra, a tratti vorticoso, a tratti poetico“, condito da un pizzico di nostalgia e disincanto. Cremona si conferma un cantastorie che utilizza la magia come arte della narrazione in chiave comica.

Le date dello spettacolo a teatro

Il tour teatrale 2025 di “Bravissssssimo!” di Raul Cremona è partito l’1 marzo dal Palasport di Rosolina, in provincia di Rovigo. A seguire tutte le date della stagione:

1 marzo – Palasport di Rosolina, Rosolina (RO);

15 marzo – Teatro Talisio Tirinnanzi, Legnano (MI);

22 marzo – Teatro Sociale, Sondrio;

5 aprile – Teatro Corso, Mestre (VE);

10, 11, 12 e 14 aprile – Teatro Manzoni, Milano.

La durata dello spettacolo a teatro di Raul Cremona

“Bravissssssimo!”, il tour 2025 di Raul Cremona, è composto da un solo atto, della durata di 90 minuti. Il comico e attore è accompagnato al pianoforte da Marco Castelli. Gli ingredienti? Magia, prestidigitazione, giochi di parole, musica, gag e personaggi iconici.