Frasi Baby Shower: le citazioni più belle e le frasi simpatiche da scrivere su un biglietto d’auguri per i neo-genitori.

Scrivere un biglietto d’auguri può essere in molti casi non semplice. C’è il rischio di essere troppo banali o poco incisivi. Se poi il biglietto è dedicato a una festa ancora piuttosto nuova in Italia, come il Baby Shower, le difficoltà possono anche aumentare. Ammettilo: quante volte ti sarai chiesta quali frasi per il Baby Shower possono essere scritte in un biglietto d’auguri? La risposta in realtà potrebbe essere molto meno complessa di quanto sembra: basterebbe essere sinceri e aprire il proprio cuore ai futuri genitori, per fargli sentire tutta la propria vicinanza. Se hai bisogno di qualche spunto, scopriamo insieme alcune delle frasi più belle.

Le migliori frasi d’auguri per il Baby Shower

Per poter capire cosa scrivere in un biglietto d’auguri per un Baby Shower bisogna innanzitutto approfondire cosa sia questa festa. Molti infatti lo confondono con la festa per il gender reveal, la rivelazione del sesso del nascituro (è maschio o femmina?). In realtà il Baby Shower è semplicemente quella festa che si fa subito dopo l’annuncio della gravidanza e che è dedicata alla futura mamma e al bambino in arrivo.

Un modo come un altro per mostrare il proprio amore a una persona importante in un momento a dir poco speciale della sua vita. Partendo da questo presupposto, per il proprio biglietto bisogna chiedersi: a chi è rivolto? E cosa bisogna scrivere? Il consiglio degli esperti in materia è di indirizzare il biglietto al nascituro, o al limite all’intera nuova famiglia che si sta creando. Per quanto riguarda cosa scrivere, invece, si può anche prendere spunto da frasi semplici come queste:

Frasi baby shower

– Godetevi ogni momento, scattate ogni foto e prendetevi il tempo per apprezzare questi giorni preziosi con il vostro bambino.

– Urrà per il vostro nuovo viaggio! Sarà sicuramente bellissimo.

– I bambini sono angeli preziosi che fanno di tutto per vedere la mamma sorridere. Godetevi i momenti più belli della maternità!

– Quando nasce un bambino nascono anche una mamma e un papà: auguri a tutti e tre.

– Papà mi ha seminato, mamma mi ha coltivato, e come un fiore sono sbocciato. Auguri al nuovo arrivato!

– Possa il vostro piccolo restare per sempre l’immagine più vera, bella e concreta del vostro amore.

– “Mamma”, la parola più bella sulle labbra dell’umanità. (Khalil Gibran)

Frasi simpatiche per i futuri genitori

Come abbiamo visto non bisogna essere prolissi per arrivare al proprio obiettivo. Bastano frasi composte da una manciata di frasi per poter emozionare i propri amici, rendendo così ancora più speciale un momento particolarmente felice delle loro vite.

Se più che emozionare preferisci però divertire, ecco alcune frasi simpatiche che potrebbero fare al caso tuo e potrebbero strappare anche una risata alla neo-mamma e al neo-papà:

Frasi simpatiche baby shower

– Caro bambino, cosa ne pensi di lasciare che la mamma dorma un po’ ogni tanto.

– Ricorda: quando i giorni sembrano lunghi e i pianti infiniti, puoi farcela.

– Salutate la vostra nuova sveglia e dite addio al riposo notturno.

– Le rose sono rosse. Le viole sono blu. Cambierete centinaia di pannolini. I genitori veterani lo sanno bene.

– Congratulazioni ai nuovi genitori: siete entrati in un mondo di urla, strilli, cambi di pannolini e pasti a notte fonda!

– Gli occhi sono della mamma, il sorriso del papà… speriamo che almeno il carattere sia di qualcun altro! Tanti auguri!

– Un padre è un uomo che mette fotografie dove prima c’erano soldi. Ce la potete fare…

