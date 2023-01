Tra le locuzioni latine più latine c’è anche Minus Habens, ma cosa significa? Scopriamo tutto su questa espressione.

Minus Habens è una locuzione latina utilizzata in italiano sia come aggettivo che come sostantivo (sia maschile che femminile. Questa espressione è abbastanza diffusa, ma oggi sono tante le persone che non ne conoscono il significato. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di spiegarvi cosa vuole dire e quando è possibile utilizzarla senza commettere errori.

Origini : locuzione latina, propr. “che ha meno”.

: locuzione latina, propr. “che ha meno”. Quando si usa : in italiano è usata sia come aggettivo che come sostantivo. Si usa per indicare una persona ritenuta poco intelligente.

: in italiano è usata sia come aggettivo che come sostantivo. Si usa per indicare una persona ritenuta poco intelligente. Lingua : latino.

: latino. Diffusione: mondiale.

Il significato di Minus Habens

frase latina

L’espressione latina Minus Habens rappresenta un’espressione eufemistica per indicare una persona ritenuta ben poco intelligente. Tale persona, per questo motivo, è meno dotata dalla natura a causa proprio della scarsa intelligenza. In senso più oggettivo, la locuzione si utilizza anche con riferimento a chi ha, di fatto, meno diritti di quelli riconosciuti alla generalità dei cittadini. Quindi si utilizza in merito agli analfabeti, ma anche ai carcerati.

A seconda del contesto, allora, la locuzione latina è usata con sfumature differenti di significato. In ambito giuridico, si tratta di un’espressione tecnica con cui ci si riferisce al soggetto che non è in grado di compiere atti a causa della scarsa capacità intellettiva.

Esempi d’uso

Ecco quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire nello specifico il significato della locuzione latina:

“Dire che gli elettori italiani sono dei Minus Habens non aiuta sicuramente a rinsaldare un rapporto realmente sereno e ricco di fiducia come sarebbe invece necessario”.

“Secondo me questi Minus Habens rimarranno impuniti: mi pare proprio evidente che andrà in questo modo”.

“Frasi latine come Alea Iacta Est le conosco, ma Minus Habens non so ancora cosa significhi ”.

