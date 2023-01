Qual è il significato della canzone Quando nasce un amore di Anna Oxa? L’artista ha portato questo brano in gara a Sanremo 1988.

Considerata una delle canzoni più belle di Anna Oxa, Quando nasce un amore racconta le emozioni che si provano quando si conosce la persona giusta, quella in grado di far vibrare ogni fibra del corpo. Classificatosi ingiustamente al settimo posto del Festival di Sanremo, il brano ha fatto la storia della musica italiana: vediamo il significato e il testo.

Quando nasce un amore di Anna Oxa: il significato della canzone

Quando nasce un amore è la canzone con cui Anna Oxa si è presentata in gara al Festival di Sanremo del 1988, riuscendo a conquistare solo il settimo posto. Scritto da Adelmo Cogliati, Franco Ciani e Piero Cassano, il brano è contenuto all’interno dell’album Pensami per te. Come suggerisce il titolo, il significato è da rintracciare nelle emozioni che si provano quando sboccia un nuovo amore.

“Ed è come un bambino

Che ha bisogno di cure

Devi stargli vicino

Devi dargli calore“.

Anna Oxa paragona l’inizio di una relazione ad un bambino bisognoso di cure, di vicinanza e di calore. L’amore si manifesta come “un’emozione nella gola” e appare come un cielo che “ha vinto mille tempeste“.

“Farò di te

La mia estensione

Farò di te

Il tempo della ragione“.

L’inizio di una relazione è fatto di scoperte, di condivisioni, è “l’universo che si svela“. Non servono grandi parole, bastano gli sguardi. I partner si sentono uno l’estensione dell’altro e progettare il futuro sembra la cosa più semplice che ci sia. Quando nasce un amore, a distanza di 35 anni dalla sua uscita, resta una della canzoni più belle di Anna Oxa.

Ecco il video di Quando nasce un amore di Anna Oxa:

Quando nasce un amore: il testo della canzone

Quando nasce un amore

Non è mai troppo tardi

Scende come un bagliore…

