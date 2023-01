Il 5 febbraio le porte del Palafiori si apriranno per Casa Sanremo 2023: ecco i dettagli sull’area hospitality ufficiale.

Le porte del Palafiori si apriranno domenica 5 febbraio a partire dalle ore 18 per l’inaugurazione di Casa Sanremo 2023. Ad avere questo nome è l’area hospitality ufficiale del Festival della Canzone Italiana realizzata dal Consorzio Gruppo Eventi. Casa Sanremo – Banca Ifis si presenta quest’anno con un programma molto ricco che prenderà il via lunedì 6 febbraio: ecco tutti i dettagli da conoscere.

Casa Sanremo TV

Fruibile su smartphone, tablet e Smart TV, la TV digitale di Casa Sanremo offrirà una serie di contenuti molto interessanti. Verranno riconfermati “L’Italia in Vetrina” con Veronica Maya e “Buongiorno Sanremo”, ma ci saranno anche novità.

Cantante rap sul palco

Tra le novità ricordiamo il programma “Di Bocca in Bocca | Sanremo 2023” nato da un’idea del giornalista e critico televisivo Riccardo Bocca e dal regista Duccio Forzano. Questo programma commenterà il Festival con la partecipazione di ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo e del giornalismo.

Food experience e area benessere

Di grande interesse a Casa Sanremo sarà la food experience. Al centro del programma di quest’anno ci saranno come sempre le eccellenze enogastronomiche italiane. Durante numerosi eventi dedicati al cibo ci sarà anche spazio per le tradizioni dei vari territori d’Italia.

Molto interessante sarà l’area benessere chiamata The Comfort Zone. Questa sarà a disposizione degli ospiti che si potranno godere dei momenti d’evasione e relax durante un periodo molto frenetico. Oltre alla cura del corpo, qui ci si potrà anche prendere cura dell’anima grazie alla presenza di professionisti del mondo olistico.

Musica, radio e showcase a Casa Sanremo 2023

A Casa Sanremo ci sarà ovviamente spazio per la musica grazie alle dirette di No Name Radio – powered by Rai. Oltre a queste dirette che ci saranno ogni giorno, ricordiamo anche gli showcase del “dopo Festival” sul palco principale della Lounge.

Durante l’edizione 2023 si darà grande spazio ai giovanissimi con Radio Immaginaria. Ci sarà anche una giuria di adolescenti che, grazie al voto di oltre 500 ragazzi e ragazze italiani, stilerà la sua classifica.

