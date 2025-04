Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla: eccola le location del film

Ecco quali sono le location di Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla, il film su Papa Giovanni Paolo II.

Papa Giovanni Paolo II, come è noto, aveva una grande passione per la montagna e durante le sue vacanze ha stretto un rapporto di amicizia con il maestro di sci Lino Zani, che ha raccontato il loro rapporto nel libro Era Santo era Uomo. Dal libro è stato tratto anche un film che ha come titolo Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla. Vediamo allora quali sono le location di Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla.

Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla: il cast del film

A vestire i panni di Papa Giovanni Paolo II in Non avere paura è Aleksei Guskov, l’altro grande protagonista, Lino Zani, è invece interpretato da Giorgio Pasotti. Nel cast del film troviamo poi anche Claudia Pandolfi, Ugo Dhighero, Giuseppe Cederna, Fabio Fulco e Katia Ricciarelli.

Lino Zani, Mc Roma 09/06/2023 – photocall Rai Day Time Estate / foto Mario Cartelli/Image – www.donnaglamour.it

Non avere paura: le location del film

Sono varie le location di Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla. Ovviamente alcune scene sono state girate a Roma, si può per esempio riconoscere la Casa Generalizia dei Gesuiti. Sempre nel Lazio sono state girate delle scene anche a Caprarola, comune che si trova in provincia di Viterbo, per la precisione a Palazzo Farnese, che è stato trasformato per l’occasione nella sede Vaticana di Papa Giovanni Paolo II.

Ma le location principali del film si trovano tutte in montagna, più precisamente sull’Adamello, dove Papa Wojtyla andava a sciare. Una delle location più significative di Non avere paura è il “Rifugio ai Caduti dell’Adamello“, che si trova a 3.000 metri di quota. Altre location importanti sono il Corno Bianco e la Cresta Croce: in quest’ultimo luogo è stata eretta la croce in granito proprio in memoria di Giovanni Paolo II.