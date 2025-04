Tutto quello che ho 2 si farà? Ecco cosa sappiamo del futuro della serie TV

La puntata in onda mercoledì 30 aprile è l’ultima della prima stagione, ora sono in molti a chiedersi se Tutto quello che ho 2 si farà.

Con la puntata in onda su Canale 5 mercoledì 30 aprile 2025 termina la prima stagione di Tutto che quello che ho, la fiction con protagonisti Vanessa Incontrada e Marco Bonini nei panni di due genitori alla disperata ricerca della figlia scomparsa. Come sempre accade quando una stagione di una serie TV giunge alla conclusione, sono in molti a domandarsi se tornerà con nuovi episodi o se è arrivata effettivamente alla conclusione: vediamo allora se Tutto quello che ho 2 si farà oppure no.

Tutto quello che ho 2 si farà?

Le puntate della prima stagione di Tutto quello che ho sono state solamente quattro e, al termine dell’ultima, è arrivato l’epilogo della storia raccontata. Anche se non sono state al momento rilasciate comunicazioni ufficiali al riguardo, appare del tutto improbabile che la fiction possa tornare con una nuova stagione.

Tutto quello che ho 2 quindi non si farà, la fiction era stata infatti pensata sin dall’origine per essere conclusa dopo la prima stagione. Certo, la storia della televisione è pieno di esempi di serie TV prolungamento in un secondo momento quando sembravano essere arrivate definitivamente alla conclusione, non ci si potrebbe quindi stupire più di tanto se anche questa fiction dovesse tornare.

D’altronde gli ascolti sono stati buoni per ogni puntata, basti pensare che una media superiore di 2,5 milioni di spettatori ogni mercoledì sera si è sintonizzata su Canale 5 per vedere la serie TV. Nonostante ciò, al momento, appare del tutto improbabile che Tutto quello che ho 2 possa essere fatta .

Tutto quello che ho: il cast

Oltre ai già citati Vanessa Incontrada e Marco Bonini, hanno lavorato a Tutto quello che ho anche Margherita Attore, Edoardo Mieli, Ibrahima Gueye, Alex Lorenzin, Osas Imafidon, Alessia Giuliani, Antonella Attili e Gianfranco Gallo.