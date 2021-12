Claudio Santamaria e Giulio Pranno sono i protagonisti di Tutto il mio folle amore: ecco quali sono le location del film.

Tutto il mio folle amore è un film diretto da Gabriele Salvatores che è tratto dal romanzo Se ti abbraccio non avere paura e racconta una storia vera. Il protagonista è Willy, un cantante che viene spesso chiamato per serate tra la Slovenia e la Croazia, che non ha mai conosciuto il figlio Vincent. Willy non sa che il ragazzo è autistico e lo scopre dopo essersi intrufolato da ubriaco nella casa dell’ex compagna: per una serie di vicissitudini, Willy e Vincent si troveranno a vivere un viaggio insieme, a conoscersi e ad amarsi.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Tutto il mio folle amore: le location

Tutto il mio folle amore è stato girato tra Italia, Slovenia e Croazia, le stesse tre nazionali nelle quali è ambientata la pellicola. Uno dei primi luoghi che si vedono nel film è il Bagno Ausonia di Trieste: è qui che Willy si ubriaca prima di entrare di nascosto nella casa dell’ex moglie e del figlio. Sempre a Trieste si trova anche il PalaChiarbola, che nel film è presentato come un palazzetto in Slovenia nel quale WIlly si esibisce.

CLAUDIO SANTAMARIA

Si trova in Italia anche la stazione di servizio nella quale Elena e Mario si fermano durante il viaggio per raggiungere Vincent: è a Sistiana. Mentre la dogana di Willy si confida con l’amico è a Valico di Jamiano.

Tra le location in Slovenia di Tutto il mio folle amore c’è la stazione di Podgorje. Tutte le altre scene più importanti sono state invece girate in Croazia, da Zubovici a Novalja, fino a Zaton, dove si trova la villa nella quale Elena e Mario ritrovano Willy e Vincent.

Tutto il mio folle amore: il cast del film

In tutto il mio folle amore a interpretare il ruolo di Willy è Claudio Santamaria, Giulio Pranno veste invece i panni di Vincent. Completano il cast principale del film Valeria Golino e Diego Abatantuono.

Riproduzione riservata © 2021 - DG