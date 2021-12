Arriva l’indiscrezione direttamente dal settimanale Chi sui possibili nomi in gara a Sanremo 2022, ancora una volta presentato da Amadeus.

Grandi nomi al prossimo Festival di Sanremo 2022, ancora una volta guidato da Amadeus, sia come direttore artistico che come conduttore. Per la terza volta, lo showman tornerà sul palco dell’Ariston, per presentare i volti più famosi della musica italiana. Ma chi salirà su quel palco?

Alfonso Signorini sul suo settimanale Chi ha svelato i possibili nomi che parteciperanno a Sanremo 2022, regalando al pubblico una grandissima indiscrezione. Tra i grandi cantanti che probabilmente parteciperanno alla gara più importante d’Italia ci sono Emma Marrone, Gianni Morandi e Elisa tra i tanti, che però ancora non si sono espressi in merito a questa possibile partecipazione.

Nella lista svelata da Chi ci sono anche:

Boomdabash

Donatella Rettore con Ditonellapiaga

Tecla con Alfa

Rkomi

A ka7Even

ka7Even Ariete

Orchestraccia

Giovanni Caccamo

Le Vibrazioni

Giusy Ferreri

Fabrizio Moro

Il Tre

Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese

Amadeus, però, ufficializzerà il cast di Sanremo 2022 solo il prossimo 15 dicembre, quando andrà in onda su Rai Uno la puntata di Sanremo Giovani, in cui verranno scelti anche i partecipanti dell’altra categoria molto ambita.

Sanremo è arrivato alla sua settantaduesima edizione, restando il più grande spettacolo musicale italiano. Quest’anno andrà in onda dal 1 al 5 febbraio.

