Il GF Vip 6 durerà fino a marzo 2022 ma alcuni vipponi hanno deciso di lasciare la casa, in vista delle feste natalizie. Ecco chi uscirà a breve dalla Casa.

Come annunciato qualche settimana fa, il GF Vip 6 condotto da Alfonso Signorini non terminerà a dicembre bensì a marzo 2022, motivo per cui i concorrenti entro il 13 dicembre sono costretti a decidere se restare o andare via, prima di Natale.

Mancano pochi giorni, quindi, per i vipponi di quest’anno, che dovranno decidere se continuare la gara all’interno della Casa più famosa d’Italia o se trascorrere il Natale con i propri cari. Proprio nelle ultime ore, sembra che Davide Silvestri abbia parlato con Francesca Cipriani della volontà di abbandonare il gioco.

Ecco cosa ha detto alla sua coinquilina: “Credo di non essermi risparmiato, almeno mi sembra. Non è che sono stato a dormire tutto il giorno. Io qualcosa penso di averlo fatto. Adesso mi sento un po’… Mi spiace essere morto, capito? E per rispetto preferisco lasciare il posto a ora, oltre al fatto che sento di non dare niente adesso. Insomma, ho bisogno di tornare alla mia vita perché è già tanto che sono qui“

Insomma, sembra che SIlvestri pensi di non avere molto altro da dare all’interno della casa del GF Vip 6, quindi probabilmente deciderà di abbandonare il programma.

Le altre concorrenti che vogliono lasciare la Casa

Anche altre concorrenti negli ultimi giorni hanno riflettuto su questa scelta: Carmen Russo, ad esempio, vorrebbe lasciare per poter trascorrere il Natale con sua figlia Maria e con suo marito Enzo Paolo Turchi.

“Il discorso dell’allungamento probabilmente lo annunceranno presto. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Cioè tre mesi va bene e sono tanti è. Parliamo di 3 mesi mica settimane. Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro siamo noi.”

Durante questa conversazione avuta con Manila Nazzaro, anche l’ex Miss Italia ha ammesso alla Russo di voler tornare a casa: “Ti capisco, non ho i bambini con me, ma ho comunque Lorenzo. Sono stanca anche io, che non ci sia la stessa voglia, credo sia capibile. Siamo fisicamente stanchi dei turni della cucina, di tutta questa roba“

Tra gli altri papabili concorrenti che lasceranno anche Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, con Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Giucas Casella in bilico.

