Ecco alcune indiscrezioni su cosa accadrà nelle puntate di oggi a Uomini e Donne: dovrebbe esserci una nuova lite tra Ida e Diego, mentre Andrea Nicole è sempre più vicina alla scelta.

Secondo le indiscrezioni sul web, anche oggi la puntata di Uomini e Donne sarà ricca di colpi di scena. Al centro studio si siederanno di nuovo Diego e Ida e Andrea Nicole si riavvicinerà al suo corteggiatore Ciprian dopo la discussione in studio.

Cosa accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne

Dopo aver assistito ad una lite senza esclusione di colpi tra Tina Cipollari e Armando Incarnato, al centro studio dovrebbero tornare Ida Platano e Diego Tavani. I due hanno deciso di chiudere definitivamente il loro rapporto dopo che il cavaliere ha fatto un dietro front sulla scelta della dama di uscire dal programma. Nel corso della puntata torneranno a litigare animosamente anche se non si conosce ancora il motivo. Per quanto riguarda il trono classico Andrea Nicole, che nelle registrazioni ha fatto già la sua scelta, tornerà alle prese con i suoi corteggiatori: Alessandro e Ciprian. Tornerà il sereno con quest’ultimo dopo la lite in seguito all’abbandono in studio di Ciprian. La tronista è sempre più vicina a scegliere.

