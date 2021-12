Su Rai 1 torna lo Zecchino d’Oro con la 64a edizione: dalle canzoni a quando va in onda, tutto quello che c’è da sapere.

Sono passati pochi mesi da quando si è svolta la 63a edizione dello Zecchino d’Oro, andata in scena a maggio 2021: ora però la celebre manifestazione canora riservata ai bambini e alle bambine torna con una nuova edizione, la numero 64. Come mai nello stesso anno solare si svolge due volte la kermesse? Semplice, perché quella dello scorso maggio sarebbe dovuta andare in scena nel 2020 ma era stata rinviata a causa del Covid. In un certo senso quindi, il vero Zecchino d’Oro 2021 è questo, quello arrivato alla sua 64a edizione.

Zecchino d’Oro 2021: quando va in onda

Lo Zecchino d’Oro 2021 va in onda in tre puntate: il primo appuntamento è venerdì 3 dicembre alle ore 17.05, il secondo sabato 4 dicembre allo stesso orario e infine domenica 5 dicembre, a partire questa volta dalle ore 17.20, va in onda la finale.

Carlo Conti

Come sempre la kermesse musicale può essere seguita in diretta su Rai 1 ma anche in diretta streaming su Rai Play. A condurre le prime due puntate dello Zecchino d’Oro 2021 sono Paolo Continici e Francesca Fialdini, mentre la finale di domenica è condotta da Carlo Conti, che è anche il direttore artistico della manifestazione.

Zecchino d’Oro 2021: le canzoni

Ecco i cantanti e le canzoni dello Zecchino d’Oro 2021.

Zoe Adamello, 9 anni, Superbabbo

Simona Forte, 8 anni, La Filastrocca delle Vocali

Michele Bruzzese, 9 anni, Auto Rosa

Vittoria Spedaliere, 6 anni, Potevo nascere gattino

Sara Ghinassi, 10 anni, Ali di carta

Walter Zecca 6 anni, Bartolo il barattolo

Camilla Musacci, 7 anni, Francesco Paolo Scelzo, 10 anni, Elisa Dragomir, 9 anni, Il ballo di Ciuaua

Davide Ganga, 6 anni, Ri-cer-ca-to

Giuseppe Karol Di Capizzi, 5 anni, Il riccio capriccio

Irene De Arcangelis, 9 anni, Giuseppe Piras, 8 anni Il reggaentonno

Giulia Barbagallo, 8 anni, Clap clap

Stefano Nardin, 9 anni, Ng New Generation

Leonardo Zambelli, 6 anni, Una pancia

Veronica Marchesi, 9 anni, Ci sarà un po’ di voi

