Tu si que vales, anticipazioni della nuova stagione: tra duetti giudici-ospiti e assoli esilaranti

Le anticipazioni della nuova stagione di Tu si que vales promettono serate all’insegna del divertimento e delle risate.

Come vuole la tradizione, le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales sono già iniziate. Il programma lo vedremo in onda su Canale 5 a partire da settembre, ma abbiamo già alcune anticipazioni interessanti che annunciano uno spettacolo imperdibile.

Tu si que vales: anticipazioni delle nuove puntate

Come sappiamo da tempo, la nuova stagione di Tu si que vales tornerà in onda a settembre con una new entry. Stiamo parlando di Paolo Bonolis, che ha preso il posto di Gerry Scotti in giuria. Gli altri giurati, invece, sono sempre gli stessi: Maria De Filippi, Rudi Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. Alla conduzione sono stati riconfermati Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni. Considerando che le registrazioni sono già iniziate, abbiamo le prime anticipazioni.

Stando a quanto riferiscono SuperGuida TV e Amici News, mentre nella prima registrazione sono stati ospiti Emma Marrone, Luca Argentero, Francesco Arca e Tina Cipollari, nella seconda sono arrivati: Noemi, Alessia Marcuzzi, Nicolò De Devitiis, Cesara Buonamici e Romina Power. In entrambe le occasioni, i giudici si sono messi in gioco, presentando la più grande novità della nuova stagione di Tu si que vales.

Duetti giudici-ospiti: grande novità a Tu si que vales

Grazie alle anticipazioni, sappiamo che nella nuova stagione di Tu si que vales i giudici si esibiranno con duetti insieme agli ospiti che si avvicenderanno di puntata in puntata. Nella seconda registrazione, Maria De Filippi ha cantato con Alessia Marcuzzi, Sabrina Ferilli con Noemi, Luciana Littizzetto con Nicolò De Devitiis, Paolo Bonolis con Cesara Buonamici e Rudy Zerbi con Romina Power.

Non mancheranno gli assoli e siamo pronti a scommettere che questi siparietti divertenti garantiranno pure un bel po’ di chiacchiericcio social. Sempre nella seconda registrazione, Maria ha cantato un brano di Madonna, Sabrina Wracking Ball di Miley Cyrus, Paolo Se mi lasci non vale, Luciana Casa mia di Ghali e Rudy ha scelto una canzone di Freddy Mercury.