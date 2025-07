Ballando con le Stelle, Milly recluta anche il cantante iconico: si prevedono ascolti mai visti

Iniziano a comparire sul web le prime indiscrezioni riguardo i possibili partecipanti alla punta di diamante Rai.

Il conto alla rovescia è partito, a settembre torna su Rai 1 Ballando con le Stelle e per la ventesima edizione Milly Carlucci promette scintille. Le trattative sono in corso e molti concorrenti sono ancora incerti, ma i primi nomi trapelati stanno già facendo parecchio discutere il pubblico.

Milly Carlucci lo sa bene e proprio per questo sta lavorando con cura maniacale alla nuova scoppiettante edizione di Ballando con le Stelle. L’obiettivo è costruire un cast capace di attirare pubblico verso l’emittente nazionale e conquistare nuovi ascolti record per imporre ancora una volta la propria supremazia.

Tutte le novità di Ballando con le Stelle

Uno dei primi a far parlare di sé è stato Rosa Chemical, noto non solo per la musica eclettica ma anche per le incursioni televisive. La sua partecipazione potrebbe dare una scossa di modernità e provocazione al format classico, proprio quello che serve per catturare l’attenzione del pubblico più giovane.

Ma tra i nomi emersi spicca anche Martina Colombari, ex Miss Italia e già rodata nei reality show grazie alla partecipazione a Pechino Express. Con lei, la trasmissione potrebbe puntare su eleganza, professionalità e quel mix di empatia e determinazione che piace molto ai telespettatori fedeli a Milly.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

Un altro volto in trattativa svelato da poco è Piero Marrazzo, ex governatore del Lazio, pronto a mettersi in gioco in una veste completamente diversa. Una partecipazione che, se confermata ufficialmente, potrebbe suscitare grande curiosità ma soprattutto anche alimentare dibattiti tra il pubblico e forse, anche in diretta TV.

Sorpresa anche sul fronte delle “figlie d’arte”, un classico di Ballando, con Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, già pronta a partecipare. Un nome che porta con sé una buona dose di visibilità e gossip, specie dopo la grande esposizione mediatica della sua famiglia negli ultimi mesi.

Ma il colpo grosso potrebbe essere Barbara d’Urso, pare che Milly Carlucci stia muovendo mari e monti per portare a bordo la storica conduttrice Mediaset. Un’eventuale conferma segnerebbe un ritorno clamoroso in Rai dopo anni di distanza e rivalità, in cerca di un rilancio televisivo all’altezza del suo passato.

Per ultimo passiamo a uno sportivo, il tennista Fabio Fognini che ha confermato di essere stato contattato dalla produzione, lasciando intendere l’avvio delle trattative. La sua presenza aggiungerebbe un tocco da vera competizione sportiva, ma anche un carattere imprevedibile, abituato all’agonismo di alto livello e che promette grande spettacolo.

Per ora nessuna conferma ufficiale, ma l’attesa cresce di giorno in giorno, in attesa di veder alzare ancora una volta il sipario di Rai 1. E se questi sono solo i primi nomi, c’è da scommettere che Ballando con le Stelle saprà ancora una volta far parlare di sé.