Ecco le location di Tre uomini e una gamba, il primo imperdibile film con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo.

Tre uomini e una gamba è il film più celebre (e probabilmente anche quello più divertente) di Aldo, Giovanni e Giacomo: quando nel 1997 è arrivato nelle sale cinematografiche ha immediatamente conquistato milioni e milioni di italiani. Le gag e le battute pronunciate dai tre comici sono diventate celebri, così come il loro viaggio da Milano alla Puglia per il matrimonio di Giacomo. Ma davvero i tre comici hanno percorso tutta quella strada per il film? La risposta è no. Vediamo insieme quali sono le location di Tre uomini e una gamba.

Tre uomini e la gamba: le location del film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Né la Lombardia, né la Puglia: le riprese di Tre uomini e una gamba sono state effettuate quasi esclusivamente nel Lazio. Il Paradiso della brugola, l’attività “di meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazione particolari e specifiche” (per dirla con le parole di Giovanni) si trova nel quartiere Eur di Roma.

Aldo Giovanni e Giacomo

L’autogrill nel quale i tre si dimenticheranno di Ringhio è l’area di servizio Prenestina Est, sulla A1 in direzione Firenze. Quello in cui le strade di Aldo, Giovanni, Giacomo e Chiara si separano è invece quello presente sull’autostrada Fiumicino-Roma.

Le scene dei tre gangster incaricati di uccidere Kennedy sono state girate invece negli studios di Cinecittà. Anche la villa della Cavalier Cecconi, che nel film si trova a Gallipoli, è in realtà nel Lazio, per la precisione a Santa Marinella. Sempre in provincia di Roma, a Ceri, si trova anche la trattoria La Rocca, quella in cui Chiara (interpretata da Marina Massironi) spiega il mito della mela di Platone.

Come detto in precedenza, Tre uomini e una gamba inizia con i tre protagonisti a Milano. Se è vero che gran parte delle scene sono state girate nel Lazio, è altrettanto vero che una piccola sequenza è stata ripresa proprio nel capoluogo lombardo: per la precisione quella in cui si vede l’auto passare accanto al Naviglio Grande.

