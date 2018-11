Tradimento: chi ha tradito una volta lo farà di nuovo?

Chi ha tradito una volta lo farà per sempre? Secondo la scienza sì, soprattutto se ci sono alcuni fattori che predispongono al tradimento.

Il tradimento è difficile da superare e non ci riferiamo solo alla persona tradita, che deve riuscire a dimenticare, ma anche a quella che ha tradito, che difficilmente riesce a non ripetere l’errore.

Secondo un recente studio scientifico infatti, chi ha tradito una volta quasi sempre lo rifarà in futuro, anche con un nuovo partner. Allo stesso modo, chi è stato tradito, tenderà a innamorarsi di nuovo di qualcuno che lo tradirà. Vediamo perché.

Tradimento: perché chi tradisce una volta lo farà per sempre

Lo studio da cui è emersa questa verità sul tradimento è stato pubblicato sulla rivista Archives of sexual behaviour e si è basato su un campione di 484 persone, tutte fidanzate o sposate. Ai partecipanti è stato quindi domandato se in quel momento stessero tradendo il partner e se lo avessero fatto in passato, o sospettassero di essere stati traditi.

Dalle loro risposte è emerso chiaramente che coloro che avevano tradito il partner in precedenza tendevano a rifarlo tre volte di più rispetto a chi, invece, in passato era stato sempre fedele. Allo stesso modo, coloro che in passato erano stati traditi, avevano il doppio delle possibilità di instaurare una relazione sentimentale con qualcuno che li avrebbe traditi di nuovo, nonostante il loro fortissimo sospetto nei confronti del nuovo partner.

Secondo gli autori dello studio, i traditori, una volta capito di essere in grado di mentire, tenderebbero a farlo di nuovo. Ovviamente, non accade sempre, ci sono anche altri fattori in gioco, come l’attitudine alla relazione del traditore, la volontà a far funzionare le cose e il tipo di tradimento (scappatella di una notte, tradimento seriale o relazione parallela). Insomma, se siete state tradite, forse potete provare a dare al traditore una seconda opportunità, ma tenete gli occhi ben aperti!