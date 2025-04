“Indagini Live” di Stefano Nazzi: tutte le info sul tour teatrale 2025, date e durata

Tutte le informazioni sul tour a teatro 2025 di Stefano Nazzi con “Indagini Live”: le date, durata e la descrizione dello spettacolo.

Grazie al successo registrato dal podcast Indagini, il giornalista Stefano Nazzi ha deciso di portare i suoi racconti “Live” in giro per l’Italia. Il tour teatrale, che nel 2024 è stato sold out, riparte nel 2025 dal Teatro Arcimboldi di Milano. Vediamo tutte le date, di cosa parla lo spettacolo e quanto dura.

La descrizione dello spettacolo a teatro di Stefano Nazzi

Lo scrittore e giornalista Stefano Nazzi, dopo il successo ottenuto nel 2024, torna in teatro con il tour 2025 di “Indagini Live”. Lo spettacolo, ispirato dall’omonimo podcast in cui racconta alcune delle più grandi vicende di cronaca, racconta la storia che, tra il 1968 e il 1985, ha sconvolto Firenze. Non parla solo del cosiddetto Mostro, ma anche delle otto coppie che vennero brutalmente uccise nelle campagne limitrofe della città.

Con il suo stile pacato, Nazzi ricostruisce “una storia intricata ma anche orrendamente semplice in fondo, una sequenza, una routine di morte. Una pistola, una modalità di uccidere“. Al centro della scena, ovviamente, ci sono anche la vicenda processuale di Pietro Pacciani e dei cosiddetti “Compagni di merende” e i vari depistaggi.

Le date dello spettacolo a teatro di Stefano Nazzi

Il tour teatrale di “Indagini Live” di Stefano Nazzi è partito il 4 febbraio dal Teatro Arcimboldi di Milano. A seguire tutte le date della stagione 2025:

4, 5 e 6 febbraio – Teatro Arcimboldi, Milano;

9 febbraio – Europauditorium, Bologna;

10, 17 e 18 febbraio – Teatro Colosseo, Torino;

24 e 25 febbraio – Europauditorium, Bologna;

27 febbraio – Gran Teatro Geox, Padova;

28 febbraio – Teatro Clerici, Brescia;

3, 4 e 5 marzo – Teatro Arcimboldi, Milano;

10 e 11 marzo – Teatro Verdi, Firenze;

17 e 24 marzo – Teatro Olimpico, Roma;

2 e 3 aprile – Teatro Arcimboldi, Milano;

22 aprile – Teatro Brancaccio, Roma;

15 luglio – Teatro Romano, Ostia Antica;

20 luglio – Arena Beniamino Gigli, Porto Recanati (MC);

22 luglio – Lake Sound Park, Cernobbio;

25 luglio – Anfiteatro Falcone Borsellino, Zafferana Etnea (CT);

29 luglio – Castello di Udine, Udine;

31 luglio – Teatro La Versiliana, Marina di Pietrasanta (LU).

La durata dello spettacolo a teatro di Stefano Nazzi

Lo spettacolo teatrale “Indagini Live” vede come autore lo stesso Stefano Nazzi, mentre la produzione è affidata ad Alveare Produzioni. Ogni incontro è composto da un solo atto, della durata di 90 minuti circa. Il successo della tournée è sotto agli occhi di tutti e conferma la professionalità che il giornalista ha sempre messo nella sua professione.