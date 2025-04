Vi siete già iscritti al FantaPapa? Ecco come funziona e cosa si vince

Avete già scelto la vostra ‘squadra’ per il FantaPapa? Ecco come funziona e cosa si vince con il nuovo gioco dedicato al nuovo pontefice.

Mentre milioni di fedeli sparsi in ogni angolo del globo si addolorano per la morte di Papa Francesco, in Italia debutta il FantaPapa. Il gioco, ispirato al classico FantaCalcio e al più ‘giovane’ FantaSanremo, ha un solo scopo: indovinare il successore del pontefice argentino. Scopriamo come funziona, se ci sono bonus e malus e cosa si vince.

FantaPapa: come funziona il gioco

Morto un Papa se ne fa un altro: mai proverbio fu più azzeccato per descrivere il FantaPapa. Lo scopo del celebre gioco, declinato in chiave simil religiosa, è uno: indovinare il nome del successore di Papa Francesco, morto lunedì 21 aprile 2025. Simile al FantaCalcio e al FantaSanremo, è stato ideato da persone che, per il momento, hanno deciso di restare anonime. Di certo, come specificato sul sito ufficiale, non sono affiliati al Vaticano. Ma come funziona? Esattamente come i game a cui si sono ispirati.

Basta iscriversi su www.fantapapa.org e creare la propria ‘squadra’ composta da 11 cardinali, 10 dei quali devono essere “Papabili”, mentre uno “Ineleggibile”. Il cardinale che si ritiene più vicino all’elezione avrà il ruolo di “Capitano”. Con la funzione “Ribattezza” si può scegliere il nome del proprio schieramento, mentre le informazioni verranno diffuse soltanto tramite “Bollettini”.

Al momento, ci sono 5.000 iscritti, ma immaginiamo che il numero sia destinato a crescere. D’altronde, i punti del FantaPapa inizieranno a essere assegnati solo a partire dall’inizio del Conclave. I bonus, come i malus, sono diversi: +1000 punti se il Capitano diventa Papa e -1000 se viene eletto il cardinale Ineleggibile.

Cosa si vince con il FantaPapa?

Ovviamente, gli utenti iscritti al FantaPapa possono ottenere punti anche per altri motivi, come: se uno dei cardinali rientra nella lista dei papabili successori di Francesco pubblicata dall’Ansa, se si indovina il nome che sceglierà il prossimo pontefice, l’ordine di appartenenza o il numero di lingue conosciute. E ancora: il numero di fumate necessarie per eleggerlo, le prime parole dopo l’Habemus Papam, se indossa gli occhiali o è progressista/conservatore.

Insomma, ottenere bonus è difficile, specialmente per chi non conosce i papabili successori di Papa Francesco. Ma cosa si vince? Niente, come hanno sottolineato gli ideatori del game: “Solo gloria eterna“.