Al Bano, l’auto lo lega ancora a Romina Power

Che auto possiede Al Bano? La macchina ha più di trent’anni anni e ha una storia molto particolare legata all’ex moglie Romina Power.

A differenza di tanti altri colleghi, Al Bano non è mai stato avvistato a bordo di auto di lusso. Il cantante ama le belle macchine, ma non spenderebbe mai un occhio della testa per acquistare una supercar. Ha comunque una macchina degna di nota, che ha una storia molto particolare legata all’ex moglie Romina Power.

Che auto possiede Al Bano?

Classe 1943, Al Bano ha sempre amato le belle auto, ma non ha mai speso tanti soldi per acquistarne una come fatto da alcuni colleghi. Molto probabilmente, non ha fatto pazzie per le quattro ruote perché figlio di una generazione/cultura che dava il giusto valore al denaro. Questo, però, non significa che Carrisi non possieda una macchina degna di nota.

Anche se, vista l’età, si sposta sempre con vetture munite di conducente, quando si trova nella sua Cellino San Marco, Al Bano si mette volentieri alla guida della sua auto. Si tratta di una Range Rover 2.5 TD acquistata nel 1993 insieme alla donna che all’epoca era sua moglie, Romina Power. A colpire è soprattutto la storia del mezzo.

Al Bano e Romina Power: la diatriba sull’auto

Quando Al Bano e Romina si sono lasciati, la Range Rover 2.5 TD è rimasta a Cellino San Marco, ma il cantante non aveva il permesso di utilizzarla perché intestata all’ex moglie. L’auto è stata abbandonata per tanti anni, fino a quando nel 2019 l’artista ha deciso di restaurarla. Questo è stato possibile perché, dopo un lungo periodo di liti familiari, lui e la Power sono tornati ad avere un rapporto civile.

Intervistato da 4×4 Magazine, Carrisi ha raccontato: “Vedere abbandonate le cose che appartengono alla tua storia dà un po’ di amarezza nell’anima. La mia sensibilità riguardo alle auto si è acuita da quando frequento un amico collezionista di auto storiche, che acquista e fa restaurare vetture meravigliose. Così mi sono convinto anche io che le automobili hanno un’importanza indiscutibile e che con un pizzico di amore in più si riescono a fare anche delle cose belle nel rapporto uomo-macchina. Ecco perché ho fatto tornare all’antico splendore questa bella Range Rover che apparteneva alla mia ex signora ed era stata lasciata qua abbandonata, sotto il sole e le intemperie“.