Totti rischia grosso: l’ex calciatore avrebbe lasciato la figlia di 8 anni da sola con la portinaia, non con la babysitter.

Dopo la causa di divorzio, nuovi guai per Francesco Totti. Nuove accuse stanno scuotendo il già teso rapporto tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi.

L’ex calciatore è stato iscritto nel registro degli indagati per presunto abbandono di minore, secondo quanto riportato da La Repubblica. Il caso riguarda la figlia minore della coppia, Isabel, di otto anni, che sarebbe stata lasciata sotto la supervisione della portinaia dello stabile dove Totti vive con la compagna Noemi Bocchi.

Ilary Blasi, durante una videochiamata con la bambina, avrebbe intuito che Isabel non fosse adeguatamente sorvegliata, il che l’ha spinta a denunciare il fatto alle autorità. La vicenda, che ha già acceso l’attenzione mediatica, è ora al centro di un’indagine della Procura di Roma.

Totti accusato: portinaia o babysitter? Le versioni contrastanti

Mentre La Repubblica sostiene che Isabel fosse affidata alla portinaia, altre fonti, come Il Messaggero, riportano che la bambina fosse in compagnia di una babysitter.

Le due versioni stanno alimentando ulteriormente il conflitto tra i due ex coniugi, con Ilary Blasi che accusa Totti di comportamenti irresponsabili e di non rispettare il diritto alla comunicazione tra genitori.

Ilary Blasy Francesco Totti e i figli

La portinaia, figura chiave nella vicenda, potrebbe chiarire il proprio ruolo attraverso le testimonianze. Intanto, l’accusa di abbandono di minore, un reato che prevede pene fino a cinque anni di reclusione, getta un’ombra sul comportamento di Totti.

Totti e Ilary: una separazione sempre più complessa

La denuncia di Ilary Blasi si è inserita in un contesto già particolarmente turbolento. La conduttrice avrebbe lamentato anche altre presunte violazioni, come la mancata comunicazione su viaggi internazionali di Isabel, tra cui un viaggio a New York nel 2023.

La Procura di Roma proseguirà le indagini, indipendentemente dall’eventuale ritiro della denuncia.