Volano accuse tra due ex protagonisti di Temptation Island: Alfred Ekhator accusa Sofia Costantini di razzismo, arriva la replica.

La guerra social tra Alfred Ekhator, ex protagonista di Temptation Island, e Sofia Costantini, ex tentatrice, continua a infiammare il web.

Durante il reality, i due si erano avvicinati a tal punto che, prima della fine del programma, Alfred aveva lasciato la sua compagna dell’epoca, Anna Acciardi. Tuttavia, la loro relazione si è interrotta rapidamente, culminando in un acceso confronto a Uomini e Donne.

Oggi, a distanza di tempo, Alfred accusa Sofia di razzismo e minacce, scatenando una nuova bufera online. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Temptation Island: le pesanti accuse di Alfred Ekhator

In un lungo post su Instagram, Alfred ha denunciato il comportamento di Sofia, accusandola di utilizzare il suo nome per ottenere visibilità.

Ha inoltre sottolineato come la sua libertà di espressione sia stata minata dalle minacce ricevute, dichiarando: “Da settimane subisco minacce di diffamazione da parte di una persona che usa la mia immagine per rafforzare il proprio personaggio pubblico“.

Ma l’accusa che ha destato più clamore è quella di razzismo. Alfred ha dichiarato: “Quando sento dire ‘non aveva i soldi per pagare l’hotel’, ci leggo un’ombra di razzismo. Sono una persona che lavora dignitosamente in fabbrica e ne vado fiero“.

Arriva la risposta infuocata di Sofia Costantini

Non si è fatta attendere la replica di Sofia, affidata alle sue stories su Instagram. L’ex tentatrice ha risposto con toni duri.

Attraverso alcune storie Instagram, l’ex tentatrice ha risposto: “Spero tu abbia un buon avvocato, perché stavolta non avrò pietà“.

Sofia ha inoltre accusato Alfred di cercare visibilità e di voler entrare nel mondo dello spettacolo a tutti i costi, ricordando un episodio in cui lui avrebbe inviato decine di foto al suo manager per essere preso in agenzia.

La vicenda sembra essere lontana dal suo epilogo.