E’ lo scrittore Amitav Ghosh ad aprire il Salone del libro 2022 di Torino: diamo uno sguardo agli ospiti e agli appuntamenti da non perdere.

Il Salone del libro di Torino, in scena dal 19 al 23 maggio 2022, apre i battenti con il concerto inaugurale e la lectio magistralis dello scrittore indiano Amitav Ghosh. Sono tanti gli appuntamenti di questa prima edizione senza restrizioni legate alla pandemia da Covid-19: vediamo gli ospiti e gli eventi imperdibili.

Torino, al via il Salone del libro 2022: il concerto inaugurale

Il 18 maggio 2022 si apre il Salone del libro di Torino, in scena nei Padiglioni 1, 2, 3 e Oval di Lingotto Fiere, oltre che negli spazi del Centro Congressi. In questa giornata, che anticipa l’apertura ufficiale della manifestazione, fissata al 19 maggio, c’è il primo appuntamento da non perdere. Si tratta della lectio magistralis dello scrittore indiano Amitav Ghosh, in collaborazione con la casa editrice Neri Pozza. Le sue parole saranno introdotte e accompagnate da un concerto inaugurale dal vivo a tre voci.

Musica e poesia, sul tema Cuori selvaggi, andrà in diretta dall’Auditorium Rai Arturo Toscanini della città piemontese. La performance è realizzata da Rai Radio 3 in collaborazione con gli organizzatori del Salone del libro. Protagonisti di questo incontro tra musica e poesia, oltre allo scrittore indiano, sono: il trombettista Paolo Fresu, il pianista Uri Caine e la poetessa Mariangela Gualtieri.

Salone del libro di Torino: Cuori selvaggi è il tema

Il tema del Salone del libro è Cuori selvaggi, un vero e proprio invito a “correre selvaggiamente verso un orizzonte fatto di sentieri ancora non battuti e di sconfinata libertà“. Nel corso di tutta la manifestazione, ci sarà uno stand del Ministero dell’Istruzione. Questo ha il compito di illustrare le principali attività e i progetti attivati nelle scuole.

Nell’area esterna dell’Oval tornano gli spettacoli open air. Tanti gli ospiti: dal duo di origine caraibica Shermanology ai grandi nomi della musica italiana, come Francesca Michelin, Nina Zilli, Angelo Branduardi e Fabio Zuffanti, Nek e Shade. Da segnalare anche la prima edizione del Calcetto Letterario, il torneo di biliardino, le lezioni di tennis e la lettura dei tarocchi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG