Il concorrente più discusso della casa del Grande Fratello Vip è tornato a far parlare di sé scatenando il dibattito social. La vita fuori dal reality sarà dura.

Che Tommaso Eletti fosse il concorrente più discutibile del Grande Fratello Vip è cosa ormai nota. Dopo le polemiche alimentate da Selvaggia Lucarelli, che definiva il giovane ex concorrente di Temptation Island un “pessimo esempio”, arrivano le prime conferme in diretta tv.

La fine burrascosa della relazione tra Tommaso Eletti e la fidanzata quarantenne Valentina Nulli Augusti si era infatti svolta nel reality show di Temptation Island, dipanandosi puntata dopo puntata fino all’inevitabile epilogo. L’atteggiamento del giovane Tommaso era stato riprovevole, ma in realtà gradito dagli ideatori del programma perché il ventenne aveva aumentato lo share. Ora la coppia torna a far parlare di sé in un altro reality: schermi nuovi, storia vecchia.

Le accuse di stalking

Valentina Nulli Augusti è riapparsa nella casa del Grande Fratello Vip rivolgendo accuse pesanti all’ex fidanzato.

“Sono qui per due motivi: uno ho sentito delle cose che non dovevano essere minimamente dette. Hai detto cose riservatissime sulla nostra vita sessuale, e non puoi, sei filmato h24.”

Tra i due si è svolto un falò di confronto finale sotto i riflettori. Tommaso Eletti infatti è stato accusato di stalking dalla ex fidanzata, che ha presentato nei suo confronti una denuncia alla caserma dei carabinieri. Stalking e violenza verbale sono le accuse che pendono sul capo del giovane, che sotto i riflettori aveva versato lacrime di coccodrillo sulla fine della sua relazione con Valentina.

A meno di 24 ore dall’eliminazione ufficiale di Tommaso Eletti dal Grande Fratello Vip la vita del giovane, fuori dal reaility, non sembra essere per niente rosea.