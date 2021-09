Dei ladri rubano l’auto, bagagli e affetti personali di Tom Cruise, per un valore da migliaia di sterline. L’attore era impegnato sul set di Mission Impossible 7.

La BMW X7 di Tom Cruise era parcheggiata all’esterno del Grand Hotel di Birmingham ma evidentemente non era al sicuro dei ladri. Secondo la ricostruzione del The Sun i malintenzionati sarebbero infatti riusciti a clonare il segnale del telecomando dell’autovettura grazie a uno scanner e a impadronirsene mentre il celebre attore era impegnato con le riprese di Mission Impossibile 7. A bordo della macchina c’erano bagagli e affetti personali per migliaia di sterline, spariti completamente.

La rabbia di Tom Cruise

Una fonte anonima del The Sun può aiutare a portare un po’ di luce su questa vicenda: “Mentre si trovava a Birmingham, Tom è stato portato in giro in macchina e alcuni dei suoi bagagli ed effetti personali erano all’interno della vettura quando questa è stata rubata. Grazie al dispositivo elettronico di localizzazione di cui era provvista, l’auto è stata ritrovata dalla polizia, ma tutto quello che c’era all’interno era sparito. Quello che è successo è motivo di grande imbarazzo per il team di sicurezza e l’autista è furibondo, ma mai furibondo quanto Tom!“

La polizia di Birmingham conferma: “Nelle prime ore di martedì mattina abbiamo ricevuto la segnalazione di una BMW X7 rubata da Church Street. La vettura è stata ritrovata poco dopo a Smethwick e le indagini sono in corso.” Nel frattempo, la casa automobilistica ha già provveduto a sostituire il modello rubato a Cruise con uno identico.