Justin e Hailey Bieber festeggiano il terzo anniversario di nozze al Met Gala 2021 condividendo una foto su Instagram.

Justin e Hailey Bieber si erano uniti in matrimonio tre anni fa, nel 2018, innalzando attorno a loro un vero e proprio muro di riserbo. Basti pensare che ancora oggi non si sa ancora con certezza quale fosse il giorno esatto della cerimonia. Una foto condivisa da Hailey tra le storie del suo profilo Instagram, tuttavia, fa pensare che fosse proprio in questo periodo.

“3 anni” scrive Hailey, condividendo una foto scattata in questi giorni al Met Gala 2021, dove appunto è in compagnia di Justin Bieber. Foto che è stata anche condivisa da altri amici e colleghi, e alla quale seguono scatti di fiori e regali. Si direbbe, quindi, che l’ipotesi è corretta: Justin e Hailey hanno festeggiato proprio in questi giorni il loro terzo anniversario di nozze.