Il medico legale e consulente della famiglia di Tiziana Cantone ritiene che ci siano prove sufficienti per ipotizzare l’omicidio e la messinscena di un suicidio.

Il caso di Tiziana Cantone, trovata morta il 13 settembre 2016 dopo la diffusione di alcuni video privati, potrebbe avere presto nuovi sviluppi: secondo il medico legale Mariano Cingolani sarebbero infatti evidenti alcuni segni sul collo della ragazza che potrebbero lasciar supporre l’omicidio volontario e la messinscena di un suicidio. Il caso giudiziario è stato riaperto già da qualche mese dalla Procura di Napoli Nord, che ha disposto la riesumazione del corpo per effettuare un’autopsia mai realizzata.

Tiziana Cantone: il medico legale

Il medico legale e consulente della famiglia Cantone ha affermato che, sulla base di alcune fotografie, sarebbero visibili alcuni segni sul collo della ragazza che lascerebbero supporre l’omicidio volontario.

Se l’ipotesi fosse vera è possibile anche che l’assassino d Tiziana Cantone abbia inscenato il suicidio con la pashmina rinvenuta al collo della ragazza. Sulla vicenda si attende soprattutto l’esito dell’esame autoptico non ancora presentato alla Procura dai consulenti nominati nei mesi scorsi, e finora è stata perseguita l’ipotesi che Tiziana si sia tolta la vita a seguito della diffusione di alcuni video privati.

La madre della vittima

La mamma di Tiziana Cantone, Maria Teresa Giglio, ha sempre affermato di non credere nel suicidio di sua figlia. “A mia figlia non hanno fatto l’autopsia, nemmeno un esame tossicologico. Ci sono tanti elementi poco chiari in tutta la vicenda. Ad esempio che si sarebbe suicidata con una pashmina e un attrezzo ginnico, ma il suo corpo non era in trazione”, ha dichiarato la donna a Inews24 in merito alla tragica scomparsa di sua figlia Tiziana, e ancora: “Quando è stato dissequestrata la pashmina e ho avuto modo di vederla, io non l’ho ricordata. Può anche darsi che mia figlia l’avesse e non la indossava mai, ma perché indossare una pashmina per scendere in tavernetta? E se non la indossava mai, com’è spuntata fuori?”;

