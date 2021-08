Dal 26 agosto non si hanno notizie di Federico Lugato, un alpinista scomparso in Val di Zoldo. La moglie ha lanciato un appello via social.

Oltre 100 persone si stanno impegnando nelle ricerche di Federico Lugato, un 39enne milanese scomparso in Val di Zoldo (nel Bellunese) durante quella che doveva essere una comune passeggiata. “Sono sicura che Federico è lì fuori che ci aspetta. Non lasciamolo solo”: è l’accorato appello lanciato su Facebook da Elena Panciera, la moglie el 39enne scomparso. Oltre ai vari corpi di soccorso anche elicotteri, droni e volontari, stanno perlustrando da giorni la zona dove l’uomo si sarebbe recato a camminare, ma per il momento le ricerche non hanno dato frutto.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte Foto: https://www.facebook.com/zaiaufficiale

Federico Lugato: la scomparsa nel Bellunese

Da 4 giorni Federico Lugato, un 39enne milanese scomparso in Val di Zoldo, non farebbe ritorno a casa. Sua moglie ha lanciato un appello via social per chiedere aiuto nelle ricerche e ha affermato di esser convinta che suo marito – ex scout che ha definito “una specie di MacGyver” – sia ancora vivo.

“Stiamo cercando Federico con tutte le nostre forze! È scomparso durante una passeggiata in montagna giovedì 26: partito intorno alle 9 da Pralongo, doveva rientrare per pranzo. Una passeggiata talmente facile che è partito da solo. Ma lui è la persona più in gamba che conosca. È una specie di MacGyver. È allenato, forte di fisico e di testa. Ex scout, sa riparare qualsiasi cosa. Ha fatto corsi di primo soccorso, arrampicata, perfino parkour in passato. Ecco perché per me è da qualche parte, vivo, malconcio, che ci aspetta. Perché se dovessi scommettere su chi può sopravvivere a un’apocalisse zombie punterei tutto su di lui”, ha scritto la moglie nel suo appello via social.

Il telefonino

Le celle telefoniche hanno agganciato il telefonino di Federico Lugato a Val Pramper, zona in cui ora si concentrano le ricerche dei corpi di soccorso e di alcuni volontari.

Fonte Foto: https://www.facebook.com/zaiaufficiale